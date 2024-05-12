½éÂåÌç»Ê±Ø¤Î°ä¹½¤«¤éà¤ªÊõáÈ¯¸«¡¡³Ø²ñ¤¬µá¤á¤ë¸½ÃÏÊÝÂ¸¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡©¡ÊÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¿·´´Àþ¤ä´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¤Þ¤Â³¤±¤ë¶å½£¤ÎÅ´Æ»¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÁÏÑÅÔ»Ô¡¦Ìç»Ê¤Ë¤Ï¹ñÅ´Ìç»ÊÅ´Æ»´ÉÍý¶É¡¢Ìç»Êµ¡´Ø¶è¡Êµì¾Î¤ÏÂçÎ¤µ¡´Ø¶è¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¾À¤µªÁ°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏSL¤òÄÉ¤Ã¤ÆàÌçÅ´·Ø¤Çá¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÅ´Æ»¤Î³¹¡¦Ìç»Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Å´Æ»°ä¹½¤ÎÊÝÂ¸ÌäÂê¡£2023Ç¯¤ÎµìÌç»Ê±Ø¼ËÀ×¤Ê¤É¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢ÌÀ¼£´ü¤Î°ä¹½¤¬¸«ÉÕ¤«¤ê¡¢Å´Æ»»Ë¤ä·úÃÛ»Ë¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÄóµ¯¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥à¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº·ë²Ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ä¹½¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¶å½£Å´Æ»¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·ÁÀ®
ºÇ½é¤ËÌç»Ê¤È¶å½£¤ÎÅ´Æ»Î¬»Ë¡£¶å½£¤ÎÅ´Æ»¤Ï»äÅ´¤¬¼ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£½é´ü¡¢Ê¡²¬¸©Îá¡Ê¸½ºß¤Î¸©ÃÎ»ö¡Ë¤Î´ßÎÉ½Ó²ð¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ËÌç»Ê¡Á·§ËÜ´Ö¤ÎÅ´Æ»·úÀß¤ò¾å¿½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï1888Ç¯¤Ë¶å½£Å´Æ»¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£Å´Æ»¤ÏÌç»Ê¡Á·§ËÜ´Ö¤ò¡¢Âè£±¡ÊÌç»Ê¡Á±ó²ìÀî¡Ë¡¢Âè£²¡Ê±ó²ìÀî¡ÁÇîÂ¿¡Ë¡¢Âè£³¡ÊÇîÂ¿¡Áµ×Î±ÊÆ¡Ë¡¢Âè£´¡Êµ×Î±ÊÆ¡Á·§ËÜ¡Ë¤Î£´¹©¶è¤ËÊ¬¤±¤ÆÃå¹©¡£ËÜÍè¤ÏËÜ½£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌç»Ê¤«¤é¤Î³«¶È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤äÍÑÃÏÇã¼ý¤¬Æñ¹Ò¡£²ñ¼ÒÀßÎ©ÍâÇ¯¤Î1889Ç¯¡¢Âè£³¹©¶è¤ÎÇîÂ¿¡ÁÀéÇ¯Àî¡Ê²¾Ää¼Ö¾ì¡£ÀéºÐÀî¤ÎÉ½µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë´Ö¤òÀè¹Ô³«¶È¤µ¤»¤¿¸å¡¢1891Ç¯¤ËÌç»Ê¡Á¹õºê´Ö¤¬³«¶È¡£½éÂåÌç»Ê±Ø¤â¤³¤Î»þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµÇ¯´Ö¤Î1914Ç¯¤Ë¤Ï¡¢£²ÂåÌÜÌç»Ê±Ø¡Ê¸½±Ø¼Ë¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¡£1942Ç¯¤Î´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë³«ÄÌ¤Ç±ØÌ¾¤ò¸½ºß¤ÎÌç»Ê±Ø¤Ë¾ù¤ê¡¢Ìç»Ê¹Á±Ø¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìç»Ê±Ø¤Î¹©»ö¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¶å½£Å´Æ»¤Î¸¶ÅÀ¡£±Ø¹½Æâ¤Ë£°¥Þ¥¤¥ë¥Ý¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»±Ø¼Ë½é¤á¤Æ¤Î½ÅÊ¸
¤³¤³¤«¤éÏÃ¤Ï¸½Âå¤Ë¡£ËÌ¶å½£»Ô¤ÏÌç»Ê¹ÁÃÏ¶è¤òºÆ³«È¯¤·¤Æ½éÂåÌç»Ê±ØÀ×ÃÏ¤ËÊ£¹ç¸ø¶¦»ÜÀß¤ò·úÀß¡£Ìç»Ê¶èÌò½ê¡¢Ìç»Ê¿Þ½ñ´Û¡¢Ìç»Ê»ÔÌ±²ñ´Û¤Ê¤É¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢2023Ç¯£¹¡Á12·î¤ËËÌ¶å½£»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤Î¼ê¤ÇÈ¯·¡Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯·¡ÂÐ¾Ý¤Ï³«È¯ÁíÌÌÀÑ¤Î£³Ê¬¤Î£±¤ËÅö¤¿¤ëÌó900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¤â³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø¤Ï1988Ç¯¡¢Å´Æ»±Ø¼Ë¤Ç½é¤á¤Æ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2003Ç¯¤Ë¤ÏJRÅìµþ±Ø¤â´Ý¥ÎÆâËÜ²°¤â»ØÄê¡Ë¡£¿¶¶½ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯·¡Ä´ºº¤Ç¤ÏÌç»Ê¹ÁÃÛ¹ÁÁ°¤Îµì³¤´ßÀþ¤äËä¤áÎ©¤Æ¤¬Ê¬¤«¤ëÃÏÁØ¡¢Å´Æ»´Ø·¸¤Ç¤Ïµ¡´Ø¸Ë¤äÁÒ¸Ë¡¢½éÂå±Ø¼Ë¤Î³°³Ô¤ÎÀÐ³À¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¡££²ÂåÌÜ±Ø¼Ë´Ø·¸¤Ç¤â¡¢ÃÛÄéÀÐ³À¤Ê¤É¤¬¸«ÉÕ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£´ü¤Î±Ø¹½Æâ¿Þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½éÂå±Ø¼Ë¤ÏÆ¬Ã¼¼°¡Ê¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¡Ë¥Û¡¼¥à¤Ë£±ÌÌ£²Àþ¡£ÎÙÀÜ¤·¤Æµ¡´Ø¸Ë¡¢¸¡½¤»ÜÀß¡¢Å¾¼ÖÂæ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¡¦µ¡´Ø¸Ë¤Î¤¦¤Á£³Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤Ï¡¢³¤´ßÀþ¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÂÍÎÀÞ¤Á¤å¤¦¤Î¹©Ë¡¤òºÎÍÑ
Ìç»Ê±Ø¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿ÌÀ¼£Ãæ´ü¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÅÚÌÚµ»½Ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤È¥ì¥ó¥¬¤ÎÀ¾ÍÎ¹©Ë¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ¹ÌÚ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚºà¤äº½Íø¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©Ë¡¤¬Ê»ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©Ë¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚÌÚµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬Ê¬¤«¤ëÅÀ¤ÇÆÃ¤Ëµ®½Å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¶¶½ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀ¼£´ü¤ÎÌç»Ê±Ø¤¬Ê¬¤«¤ë»ñÎÁ¤Ï¡¢»Ô³¹¿Þ¡¢¹½Æâ¿Þ¡¢³¨¥Ï¥¬¥¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´Éô¤Ç20ÅÀÂ¤é¤º¡£¸½ÃÏÄ´ºº¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê¹©Ë¡¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ºâÃÄËäÂ¢Ê¸²½ºâÄ´ºº¼¼¤Î°ÂÉôÏÂ¾ë³Ø·Ý°÷¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡¢ÃæÀ¤¤«¤é¸½Âå¤Ë¤¤¤¿¤ëÌç»Ê¹Á¥¨¥ê¥¢¤Î·ÁÀ®²áÄø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£´ü¤Ë¹Á¡¢Å´Æ»¡¢ÅÔ»Ô¤¬ÊâÄ´¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð²á¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ÎÉ¾²Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¥¤¥³¥â¥¹¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Î°ÜÃÛ´Ø·¸»ö¶ÈÈñ¼¹¹Ô¤µ¤ì¤º
ËÌ½£»Ô¤ÏÅö½é¡¢È¯·¡Ä´ºº¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÏËäÂ¢Ê¸²½ºâ¤òÊÌ»ÜÀß¤Ë°Ü¤·¡¢Ê£¹ç¸ø¶¦»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬Å´Æ»»Ë³Ø²ñ¤ä·úÃÛ»Ë³Ø²ñ¡£2024Ç¯£±·î¡¢¡Ö°ä¹½¤ÏÆüËÜ¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤Î·ÁÀ®²áÄø¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤ÊÊ¸²½»ñ¸»¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òËÌ¶å½£»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥¤¥³¥â¥¹¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÁ´ÌÌÊÝÂ¸¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤ÎÄó¸À¤ò¼õ¤±¤¿¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¶ÛµÞ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¡Ê£²·î24Æü¡Ë¡¢¡Ö°ä»ºÈ¯·¡Êó¹ð²ñ¡×¡Ê£³·î£³Æü¡Ë¡¢¡Ö¹Ö±é²ñ¡¦½éÂåÌç»Ê±Ø¤Î½Ð¸½¡×¡ÊÆ±16Æü¡Ë¡¢¡Ö»ÔÌ±¹Í¸Å³Ø¹ÖºÂ¡×¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î£´·ï¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬Ï¢Â³³«ºÅ¡£»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»ÔµÄ²ñ¤â¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¸Æ±þ¡£2023Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÜÃÛ´Ø·¸»ö¶ÈÈñ2000Ëü±ß¤Ï¡¢2024Ç¯£³·îµÄ²ñ¤Ç¸º³ÛÆ°µÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢·ë¶É¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß½¸Ìó¤Ë¤Ï»¿À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ä¹½¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÉðÆâÏÂµ×»ÔÄ¹¤â2024Ç¯£³·î28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖµÄ²ñ¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È½½Ê¬¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÊÝÂ¸¼ÖÎ¾¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÌÚ°ä¹½¤ÎÁ°Îã¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ÊÅÚÌÚ³Ø²ñ¤ÎÁª¾©ÅÚÌÚ°ä»º¤Ï¶áÅ´ÆñÇÈÀþÂçÃÇÌÌ¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤Î¹âÎØÃÛÄé¤Ê¤É¤ÈÁê¸ß¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê·Á¤ÇÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾è¤ê¤¿¤¤!! Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í´Ñ¸÷Àþ
¥é¥¹¥È¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¡¢Ìç»Ê¥¨¥ê¥¢¤ò»¶ºö¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÌç»Ê¹Á±Ø¤«¤é»ê¶á¤Î¡Ö¶å½£Å´Æ»µÇ°´Û¡×¡£½éÂåÌç»Ê±Ø¤äÌç»Êµ¡´Ø¶è¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å´Æ»¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤¬JR¶å½£¤ÈÌµ½þÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤Ó2003Ç¯£¸·î¤Ë³«´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿±Ä¤Ï¡¢JR¶å½£¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¶å½£Å´Æ»µÇ°´Û±¿±Ä¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡×¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï9600·Á¡¢C59¡Ê°Ê¾åSL¡Ë¡¢EF10¡¢ED72¡Ê°Ê¾åEL¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÝÂ¸Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÇ°´Û¤«¤é¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢´Ñ¸÷Å´Æ»¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í´Ñ¸÷Àþ¡Ê°¦¾ÎÌ¾¡¦ËÌ¶å½£¶ä¹Ô¥ì¥È¥í¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¡£µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅçÀþ¤Î²ßÊª»ÙÀþ¤òËÌ¶å½£»Ô¤¬¼èÆÀ¤·¡¢Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤ÎÊ¿À®ÃÞËÅ´Æ»¤¬±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Ï©Àþ¤Ï¶å½£Å´Æ»µÇ°´Û¡Á´ØÌç³¤¶®¤á¤«¤ê´Ö2.1¥¥í¡£¾®·¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¡ÊDL¡Ë¤Ë£²Î¾ÊÔÀ®¤ÎµÒ¼Ö¤òÏ¢·ë¤·¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ±Ø¤Ï½Ð¸÷Èþ½Ñ´Û¤È¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¡Ê¤¤¤º¤ì¤â±ØÌ¾¡Ë¡£½ªÅÀ¤Î´ØÌç³¤¶®¤á¤«¤ê±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½EL¡¦EF30¤äµì·ÁµÒ¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸