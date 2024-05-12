¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÂç¥Í¥¿¤È²áµîÎé»¿¡×¡ÄNHK¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Î³«»Ï1¥õ·î¤ÇÁá¤¯¤â¸«¤¨¤¿¡ÖÀ¨¤µ¡×¤È¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×
NHK¤¬º£½Õ¤Î¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤Ë»ØÌ¾
¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1¥õ·î¤¬²á¤®¤ÆÈÖÁÈ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¤ÈÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤Î¸ì¤ê¤ÏÉÔÊÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç18Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÎÞÁ£¤¬´Ë¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£Î¾¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤ÎÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡¦·¦ÅÄÅù¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÈÊÂ¤Ö¡È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½Õ¡¢NHK¤Ï¡ÖÀÚ¤ê»¥¡¢¤¾¤¯¤¾¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Ï¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦ÌÜ¶ÌÈÖÁÈ¡£¤¿¤À¡¢ÈÖÁÈ¤Î¹½À®¡¦±é½Ð¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î°õ¾Ý¡¢»þÂå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÅÀ¤ÇÁá¤¯¤â¶¯¤ß¤È²ÝÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Á°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é»ý¤Á±Û¤·¤¿²ÝÂê
2005Ç¯12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àï¸å¤«¤é¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÎµðÂç·úÀß¹©»ö¡¢VHS¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý»þ´ü¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ß¤Î¡È¼º¤ï¤ì¤¿»þÂå¡É¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤âÉ¬¤º¤¤¤ëÌµÌ¾¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢²÷µó¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤ËÁ°¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀï¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤ÎÎé»¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¹½À®¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢´¶Æ°¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«ÊÄºÉ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¼ÂºÝ¡¢ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»ÍýÍ³¤Ï¡Ö²á¾ê±é½Ð¤ä¤Í¤ÄÂ¤¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¸þ¤«¤¦È¯Å¸À¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸¶°ø¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²áµîÎé»¿¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¤Å¤¤ä³Ø¤Ó¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÏÃª¾å¤²¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
ÈÖÁÈ¼«¿È¡¢¡Ö¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Î¡È¿·¡É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½øÈ×¤Ç¤Ï¡Ö²áµî¤«¤éµ¤¤Å¤¤ä³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´í¤¦¤¤¶¦ÈÈ´Ø·¸
¤½¤â¤½¤â¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ò¼á¤Ë¸í²ò¤¬¤¢¤ë¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Î°Õ¿Þ¤ä¼ç´Ñ¤Ê¤É¤òÇÓ½ü¤·¤¿»ö¼Â¤ò»£¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢»£±Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤ä¥«¥Ã¥È³ä¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎÀÚ¤ê¼è¤êÊý¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ¤ÇÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Î°Õ¿Þ¤ä¼ç´Ñ¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÒ´ÑÀ¤äÃæÎ©À¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤À¤«¤é¤³¤½³ÆÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁÀ¤¤¤ä¼ç´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£
»ö¼Â¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ðÊ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ðÇ®¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤ë·²Áü¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ðÇ®¤ÈÍ¦µ¤¤ò¸«¤»¤Æ´¶Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¾å¤ÎÁ°Äó¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤¬»£¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸À¤¨¤ÐÊÌÌäÂê¡£º¤Æñ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¬¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤³¤í¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤éÂçµ¬ÌÏÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤´¤È¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
´ë¶È¤â¸Ä¿Í¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï·®¾Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ä¶È¾å¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬Â¿¾¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºî¤ê¤ä²á¾ê±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥ë¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â´í¤¦¤µ¤Î1¤Ä¡£¸À¤ï¤ÐÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤â¡¢½Ð±é¤¹¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤â¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ïµõ¼ÂÈéËì¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¦ÈÈ´Ø·¸¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£Á°¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹³µÄ¤äÄûÀµ¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤ê¡¢NHK¤¬¼Õºá¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬ÀßÄê¤·¤¿´¶Æ°Êª¸ì¤¢¤ê¤¤Î¹½À®¤ä±é½Ð¤¬¤½¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¾¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¡£
Á°¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î18Ç¯¤Ï¤ß¤½¤®¤Î´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤È¶É¤Î¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤Ë¿ø¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÁ°¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¤âÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¤¡¢°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÏX¤Ç¤¹¤°¤Ë¹³µÄ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢NHK¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï²áµî¤È¤ÏÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤ÈÍ¦µ¤¤ò¸«¤»¤Æ´¶Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¾å¤ÎÁ°Äó¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÊüÁ÷Á°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÏ«Æ¯¤òÈþÃÌ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤ä¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ïºñ¼è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤äå«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤óÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²áµî¤Î¼Ò²ñ¤ä¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇ½é¤«¤éµã¤¯Á°Äó¤Ç¸«¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¤à¤·¤í¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¾¼ÏÂ¥Ö¡¼¥à¤¬¹¤¬¤ëº£¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ß¤ÎÊ¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¾¼ÏÂ¤ò°·¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¡Öº£¤Ê¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬²á¾ê¤ÊÈþÃÌ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿¤é¼ãÇ¯ÁØ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤»¡¢È¿¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÎ±¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢½é²óÊüÁ÷¤Î¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼ Å·¶õ¤ÎÂç¹©»ö ¡ÁÀ¤³¦°ì¤ÎÅÅÇÈÅã¤ËÄ©¤à¡Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¹â¤µ634m¡¢¤Î¤Ù58Ëü¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤â»þ´ü¤â¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é²ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼ç¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦¿ÍÆ±»Î¤ÎÃÄ·ë¡¢Ë´¤¾å»Ê¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡¢¿¦¿Í¤¬¸ò¤ï¤·¤¿ºÊ¤È¤ÎÌóÂ«¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¤Î·èÃÇ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ§Èó¤È¸½¼Â
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÉÔÃç¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬²Ö¸«¤È¤¤¤¦±ã²ñ¤Î¾ì¤ÇÂÇ¤Á²ò¤±¤ÆÃÄ·ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤¤¤«¤Ë¤â¾¼ÏÂ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤é¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¸Î¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÎé»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Î½½¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡Öº£¤Ê¤ª¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¡£¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤òÀ¤´Ö¤Î¿Í¡¹¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¤ò¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÁ°¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶Æ°°ì¿§¤Î¹½À®¡¦±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ïº£¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Á°¥·¥ê¡¼¥º¤òÆ§½±¤·¤¿¾¼ÏÂ¤«¤éÂ³¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¡¦±é½Ð¤À¤±¤ÇÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö»þÂå¡×¤Î°ãÏÂ´¶¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤â¤¦1¤Ä»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¿¿¤ÃÅö¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Âºß¤¹¤ë²áµî¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµ»½Ñ·Ï¤ÎÊ¬Ìî¤ÏÃËÀ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀÊÌ¤ò¸¶ºî¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
NHK¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì±Êü³Æ¶É¤è¤ê¤â¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£µÕ¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤äÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò½÷ÀÃæ¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ÇÈÄ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÉÑÅÙ¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢º£¸å¤Ï¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Ç¤â½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤é¤ËÀÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î¿Æ¡¢½¢³Ø¤ä½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤òµß¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ô°æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÆÊüÁ÷¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈºÆÊüÁ÷¡É¤ÎÂ¸ºß¡£
4·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼ Å·¶õ¤ÎÂç¹©»ö ¡ÁÀ¤³¦°ì¤ÎÅÅÇÈÅã¤ËÄ©¤à¡Á¡×¡¢Æ±13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¼å¾®¥¿¥Ã¥°¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿ ¡Á¥«¥á¥éÉÕ¤·ÈÂÓ È¿¹ü¤ÎµÕÅ¾·à¡Á¡×¡¢Æ±20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÌóÂ«¤Î½Õ ¡Á»°Î¦Å´Æ» Éüµì¤Ø¤Î¶ìÆ®¡Á¡×¤ËÂ³¤¯¡¢Æ±27ÆüÊüÁ÷¤Ï¡Öµìºî¥¢¥ó¥³¡¼¥ë ¸·Åß ¹õ»Í¥À¥à¤ËÄ©¤à¡ÁÃÇ³³ÀäÊÉ¤ÎÍ¢Á÷ºîÀï¡Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï2000Ç¯6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¾ºî¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸Å¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹õÉô¥À¥à¤ÏÆ±»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¤Ç¤â2017Ç¯10·î¤ËÂç¤¤¯°·¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï2020Ç¯5·î¤Èº£Ç¯1·î¤ËºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¹õÉô¥À¥à¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤ÊÆÃ½¸¤ò2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆâÍÆ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢4²óÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤âºÆÊüÁ÷¤ËÍê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤«¤âº£Ç¯1·î¤Þ¤ÇÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸å¤â»÷¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÊÔÀ®¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¡Ö¥«¥á¥éÉÕ¤·ÈÂÓ¡×¡Ö»°Î¦Å´Æ»¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¥Í¥¿¤äÂç¼ì·®¼Ô¤òÏ¢¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼»ëÄ°Î¨¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÇû¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤NHK¤¬Âç¥Í¥¿¤äÂç¼ì·®¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤ë¤Ç¸«±É¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ì¥¯¥È¤ÈºÆÊüÁ÷¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡Ù¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÁ°¥·¥ê¡¼¥º¤òÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÏÌ¾ºî¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿·ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ºÆ¤Ó²á¾ê±é½Ð¤ä¤Í¤ÄÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾¡×¸µNHK¿¦°÷¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë½é²óÊüÁ÷¤Î¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤È¡Ö´í¤¦¤µ¡×¡Ò½÷À¤Î³èÌö¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡ÒÆ±¤¸¼Ì¿¿¤¬²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¡Ó