¡ÖACMA:GAME¡×Íªµ¨(¸ÅÀî¶×²»)¤Î²ÈÂ²¤òµß¤¦¤¿¤áÆÍ¤¿Ê¤à¾ÈÄ«(´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯) ¥°¥ó¥°¥Ë¥ë¤Î»Å³Ý¤±¤¿¡Èæ«¡É¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ª
º£Æü5·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬ Âè6ÏÃ¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖACMA:GAME ¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡×¡£
5·î5Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¡¢¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè1»î¹ç¡¢¾ÈÄ«¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¿´Íý¥²¡¼¥à¡Ø±£ÊÃ´ÇÇË¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¤«¤ó¤Ñ¡Ë¡ÁHide&See¡Á¡Ù¤Ç»ç¡ÊÍòè½ºÚ¡Ë¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿±éµ»ÎÏ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
°ìÊý¤Î½é¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¤â¡¢Å·ºÍ¿´Íý³Ø¼Ô¡¦°ËÃ£¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤Ç¡¢ÀäÂÐÉÔÍø¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢°ËÃ£¤Ë¾¡Íø¡ª¤Ä¤¤¤Ë¡¢¾ÈÄ«¤È½é¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ä¡£
ÍâÆü¡¢¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè2»î¹ç¡£ÀøÌë¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÍªµ¨¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡ª
º£Ìë¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£ÀøÌë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿Íªµ¨¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÊì¡¦ÍªÍý»Ò¡Ê°¤ÆîÆØ»Ò¡Ë¤ÈÄï¡¦°ìÇÏ¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤ò¥°¥ó¥°¥Ë¥ë¤Ë¿Í¼Á¤Ë¤È¤é¤ì¡¢¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ì¤ÐÊì¤ÈÄï¤ÎÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¾ï¤ËÍªµ¨¤ÎÌ£Êý¤È¤·¤ÆÂ¦¤Ë¤¤¤¿½é¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Íªµ¨¤ÎºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ìµ¸À¤ÇÀøÌë¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤ë¾ÈÄ«¤À¤¬¡¢ÀøÌë¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£Íªµ¨¤Î²ÈÂ²¤òµß¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¾ÈÄ«¤À¤¬¡¢³°Éô¤È¤ÎÄÌ¿®¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢µï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡£»×°Æ¤¹¤ë¾ÈÄ«¤Ï¡¢ÀøÌë¤«¤é²ñ¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ë¡ØÅÅÇÈÅã¡Ù¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÅÇÈÅã¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤Ï¼«Çú·¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÀøÌë¤ÈÀõ°æ¡Êºä¸ýÎÃÂÀÏº¡Ë¤â¤¢¤ï¤äÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð³°Éô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Íªµ¨¤Î¥²¡¼¥à¤¬·èÃå¤Ä¤¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡£°Õ¤ò·è¤·´í¸±¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤ò¡ØÅÅÇÈÅã¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¾ÈÄ«¡£¤½¤ó¤Ê¾ÈÄ«¤ò»ç¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥°¥ó¥°¥Ë¥ë¤¬»Å³Ý¤±¤ë´í¸±¤Ê¥²¡¼¥à¤¬Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¼¡ª
°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Íªµ¨¤Ï¡¢¾ÈÄ«¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥àÉ¬¾¡Ë¡¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÀøÌë¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤à¡Ä¡ª
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÅ·ºÍ¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Íªµ¨¡£Íªµ¨¤Î²ÈÂ²¤òµß¤¦¤¿¤áÅÅÇÈÅã¤òÌÜ»Ø¤¹¾ÈÄ«¤ò¡¢¥°¥ó¥°¥Ë¥ë¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡Èæ«¡É¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÇÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤àÍ§¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ä¿´ÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ëÂè6ÏÃ¤Ïº£Ìë10»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¢¡¸¶ºî¡§¡ØACMA¡§GAME¡Ù¡¡¸¶ºî¡¦¥á¡¼¥Ö¡¡/¡¡ºî²è¡¦·Ã¹»Ë¡¡¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ¡Ë
¢¡µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É¡¡Ã«¸ý½ã°ìÏº
¢¡²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç
¢¡¼çÂê²Î¡§¡ÖMEMORIES of the End¡×¡¡UVERworld
ºî»ì¡§TAKUYA¡ç¡¡ºî¶Ê¡§TAKUYA¡ç/ÄÔÂ¼Íµ/°ËÆ£¸¡¡ÊÔ¶Ê¡§UVERworld
¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
¢¡ÁÞÆþ²Î¡§¡ÖGONG¡×¡¡SixTONES
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê : Zembnal
¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
¢¡¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£Â¼Ä¾¿Í¡¡´äºê¹¼ù¡¡¸åÆ£ÍÇ²ð¡¡ÂçÄíÍ¤Íý¡ÊAX-ON¡Ë ËÜÂ¿ÈË¾¡¡ÊAX-ON¡Ë
¢¡±é½Ð¡§º´Æ£ÅìÌï¡¡¼í»³½ÓÊå¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡¤Û¤«
¢¡VFX¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¢¡À©ºî¶¨ÎÏ¡§Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó
¢¡À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/acmagame/
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/ntv_acmagame
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ntv_acmagame
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à
TVerÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://tver.jp/series/sr1x8h440v