パツパツ白Tシャツのボリューム感…韓国歌手の“成熟美スタイル”にくらくら「女神だ！」【PHOTO】

女性デュオDavichiのカン・ミンギョンが輝く美スタイルで話題だ。

カン・ミンギョンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真でカン・ミンギョンは、白いTシャツにデニムを着用し、鏡を使って自撮りをしている。

非常にシンプルなファッションだが、白いTシャツの上からでもわかる彼女のグラマラスなスタイルに注目が集まった。白く透き通る二の腕をはじめ、まさに美スタイルだ。

写真を見たファンらは「まるで芸術作品だ」「ただただクイーン」「髪型も素敵」「人間のウエストですか」といったコメントが寄せられた。

(写真=カン・ミンギョンInstagram)

なおカン・ミンギョンが所属するDavichiは、去る3月26日に新曲『I′ll be by your side』をリリースした。

◇カン・ミンギョン プロフィール

1990年8月3日生まれ。2008年に5歳年上のイ・ヘリと共に、女性デュオDavichi(ダビチ)を結成してデビュー。以降、『Even Though I Hate You, I Love You』『8282』『Turtle』『Unspoken Words』など、数々のヒット曲を生んだ。2020年6月には自身のファッションブランド「Aviemuah」をローンチ。商品価格や求人条件などで何度か議論もあったが、CEOとしても奮闘している。