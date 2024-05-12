DeNA¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Î±Æ¤Ëµß±ç¿Ø¤Î¡ÈÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡É¤¢¤ê¡ª¹¾ËÜÌÒµª»á¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Äü¤á¤º¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬µÕÅ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¢¡ ¡ÖÆÃ¤Ë»°Åè¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡DeNA¤Ï11Æü¡¢ºÇÂç7ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·ºå¿À¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£Åû¹á²ÅÃÒ¤Î·àÅª·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë8²ó¡¢²ÜÌ¾Ã£É×¤Î2¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿Åû¹á¤Ï¡¢ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·Âè2¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¤Þ¤¿¤â·àÅª¤Ê1È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃæÀîñ¥¤Ï3²ó9¼ºÅÀ¤ÈÂçÍðÄ´¤â¡¢¸å¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀºäËÜÍµºÈ¡¢»°Åè°ìµ±¡¢ÆÁ»³ÁÔËá¡¢»³粼¹¯¹¸¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿¤Î5¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤¿DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É8²ó¤«¤é¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡ÖÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Äü¤á¤º¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬µÕÅ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»°Åè¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Èµß±ç¿Ø¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ãø¼Ä»á¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤¿·ë²Ì¤¬µÕÅ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÊý¤ÏÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÈÌýÃÇÂçÅ¨¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î¸å¤Ï¹Ó¤¤¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNA¤Ï11Æü¡¢ºÇÂç7ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·ºå¿À¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£Åû¹á²ÅÃÒ¤Î·àÅª·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë8²ó¡¢²ÜÌ¾Ã£É×¤Î2¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿Åû¹á¤Ï¡¢ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·Âè2¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¤Þ¤¿¤â·àÅª¤Ê1È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤¿DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É8²ó¤«¤é¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡ÖÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Äü¤á¤º¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬µÕÅ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»°Åè¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Èµß±ç¿Ø¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ãø¼Ä»á¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤¿·ë²Ì¤¬µÕÅ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÊý¤ÏÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÈÌýÃÇÂçÅ¨¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î¸å¤Ï¹Ó¤¤¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù