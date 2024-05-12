ºå¿À¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º·×11¼ºÅÀ¤ÈÂçÍðÄ´¡Ä¹¾ËÜÌÒµª»á¡ÖDeNA¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤«¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¢¡ ¡Ö°ËÆ£¤ÎÅêµå¤¬Á´¤Æ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï11Æü¡¢DeNA¤ËºÇÂç7ÅÀ¤¢¤Ã¤¿ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏDeNAÂÇÀþ¤Ë14°ÂÂÇ11¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÂçÍðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¾»Ê¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¤Ë9ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤â¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£5²ó¤Ëº´Ìî·ÃÂÀ¡¢µþÅÄÍÛÂÀ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿´äºêÍ¥¤Ï¡¢°ì»à¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¤Ë¤Ï¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·µÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿²¬Î±±Ñµ®¤âËÒ½¨¸ç¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ï·×11¼ºÅÀ¤ÈÌ£Êý¤ÎÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÍðÄ´¤À¤Ã¤¿ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤ò¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Ê¿¿¤óÃæ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ËÅê¤²¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ËÆ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤²£¤«¤éÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Á´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Ï°ËÆ£¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Á´¤Æ¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ºå¿À¤Ï11Æü¡¢DeNA¤ËºÇÂç7ÅÀ¤¢¤Ã¤¿ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏDeNAÂÇÀþ¤Ë14°ÂÂÇ11¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÂçÍðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¾»Ê¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¤Ë9ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤â¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£5²ó¤Ëº´Ìî·ÃÂÀ¡¢µþÅÄÍÛÂÀ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿´äºêÍ¥¤Ï¡¢°ì»à¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¤Ë¤Ï¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·µÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿²¬Î±±Ñµ®¤âËÒ½¨¸ç¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ï·×11¼ºÅÀ¤ÈÌ£Êý¤ÎÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ËÆ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤²£¤«¤éÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Á´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Ï°ËÆ£¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Á´¤Æ¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù