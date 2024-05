5月12日 公開

小学館は5月12日、マンガ「MAJOR 2nd」第278話「先発への志願」を「サンデーうぇぶり」にて公開した。

ふじみ原中学校を相手に勝利を収め、準決勝に進む大吾たち。次なる相手も決定し、勝負の世界の熾烈さは増してゆく……。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.