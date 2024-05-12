N・フォレストvsチェルシー スタメン発表
[5.11 プレミアリーグ第37節](The City Ground)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ セルス
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 29 ゴンサロ・モンティエル
DF 30 ウィリー・ボリー
DF 40 ムリーロ
DF 43 オラ・アイナ
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 28 ダニーロ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 1 マット・ターナー
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 32 アンドリュー・オモバミデレ
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 8 シェイク・クヤテ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 21 アンソニー・エランガ
FW 27 ディボック・オリギ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 26 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
MF 16 レスリー ウゴチュクウ
MF 31 チェーザレ カザデイ
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ セルス
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 29 ゴンサロ・モンティエル
DF 30 ウィリー・ボリー
DF 40 ムリーロ
DF 43 オラ・アイナ
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 28 ダニーロ
FW 11 クリス・ウッド
GK 1 マット・ターナー
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 32 アンドリュー・オモバミデレ
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 8 シェイク・クヤテ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 21 アンソニー・エランガ
FW 27 ディボック・オリギ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 26 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
MF 16 レスリー ウゴチュクウ
MF 31 チェーザレ カザデイ
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります