グラナダvsR・マドリー スタメン発表
[5.11 ラ・リーガ第35節](エスタディオ・ヌエボ・ロス・カルメネス)
※25:30開始
<出場メンバー>
[グラナダ]
先発
GK 25 アウグスト・バタージャ
DF 2 ブルーノ・メンデス
DF 14 ミケル
DF 15 カルロス・ネバ
DF 22 カミル・ピョンツコフスキ
MF 18 カミル ヨジュヴィアク
MF 19 ファクンド・ペリストリ
MF 20 Sergio Ruiz
MF 23 ジェラール・グンバウ
FW 7 ルーカス・ボジェ
FW 11 ミルト・ウズニ
控え
GK 13 マルク・マルティネス
GK 31 アドリアン ロペス
DF 3 フェトゥ・マワサ
DF 12 リカール サンチェス
DF 28 ラウール・トレンテ
MF 6 マルタン・オングラ
MF 17 T. Corbeanu
MF 21 オスカル・メレンド
MF 24 ゴンサロ・ビジャール
FW 8 マティアス・アレソ
FW 9 ホセ・カジェホン
監督
José Ramón Sandoval Huertas
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 14 ホセル
FW 21 ブラヒム・ディアス
FW 24 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
※25:30開始
<出場メンバー>
[グラナダ]
先発
GK 25 アウグスト・バタージャ
DF 2 ブルーノ・メンデス
DF 14 ミケル
DF 15 カルロス・ネバ
DF 22 カミル・ピョンツコフスキ
MF 18 カミル ヨジュヴィアク
MF 19 ファクンド・ペリストリ
MF 20 Sergio Ruiz
MF 23 ジェラール・グンバウ
FW 11 ミルト・ウズニ
控え
GK 13 マルク・マルティネス
GK 31 アドリアン ロペス
DF 3 フェトゥ・マワサ
DF 12 リカール サンチェス
DF 28 ラウール・トレンテ
MF 6 マルタン・オングラ
MF 17 T. Corbeanu
MF 21 オスカル・メレンド
MF 24 ゴンサロ・ビジャール
FW 8 マティアス・アレソ
FW 9 ホセ・カジェホン
監督
José Ramón Sandoval Huertas
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 14 ホセル
FW 21 ブラヒム・ディアス
FW 24 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります