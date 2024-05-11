Æ²°ÂÎ§¤äÈÄÁÒÞæ¤â¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬ºÇ½ªÀá¤Ç¥É¥é¥Þ¡ª 2°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î1Éô¾º³Ê·èÄê¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¡Ú¥¨¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¡Û
10Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸(¥ª¥é¥ó¥À2Éô)¤ÎºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
´û¤Ë¥ô¥£¥ì¥à¶¤ÎÍ¥¾¡¤È¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¡£2°Ì¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¥í¡¼¥À¤È¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬ºÇ½ªÀá¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
2°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¡¼¥À¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ75¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ö¡Ü35¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£3°Ì¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ72¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ö+39¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥À¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç2°Ì¤ò³ÎÊÝ¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¡¢¾¡Íø°Ê³°¤Ï¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð2°Ì¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¾º³Ê·èÄê¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤ËÇ³¤¨¤ë¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Âç´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¥í¡¼¥À¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥í¡¼¥À¤âGK¥¥ã¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥é¡¼¥Ä¥·¡¼¤òÃæ¿´¤ËÉ¬»à¤Î¼é¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢39Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤·¤Ê¤¬¤é±¦¤ËÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ù¥ë¥²¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥è¥Ï¥ó¡¦¥Û¡¼¥ô¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤â¤¢¤ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤â¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¾º³Ê¤Ø°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÌöÆ°¡£51Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥è¥ë¥¯¡¦¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥À¡¼¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ¡£2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤«¤é¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¾º³Ê¤ò½Ë¤¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤Ï»î¹ç¸å¡ÖÃ£À®¤·¤¿¡£¾º³Ê¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Ä¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁè¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¡£¤³¤ì¤Ïµæ¶Ë¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ÅÁã¤Î1Éô¾º³Ê¤ò´î¤ó¤À¡£
¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯)¤äDFÈÄÁÒÞæ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤â½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹(¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß)¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ô¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤Ê¤É¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2014-15¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏKNVB¥Ù¡¼¥«¡¼¤òÀ©¤·¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ë¤Ï2000-01¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¹ß³Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·àÅª¤Ê·ëËö¤Ç1Ç¯¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ï!?
5/1¡Á ¤¤¤è¤¤¤è¥Ù¥¹¥È4¡ªCL¡¢EL¤ÏWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
´û¤Ë¥ô¥£¥ì¥à¶¤ÎÍ¥¾¡¤È¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¡£2°Ì¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¥í¡¼¥À¤È¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬ºÇ½ªÀá¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
2°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¡¼¥À¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ75¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ö¡Ü35¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£3°Ì¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ72¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ö+39¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤ËÇ³¤¨¤ë¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Âç´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¥í¡¼¥À¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥í¡¼¥À¤âGK¥¥ã¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥é¡¼¥Ä¥·¡¼¤òÃæ¿´¤ËÉ¬»à¤Î¼é¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢39Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤·¤Ê¤¬¤é±¦¤ËÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ù¥ë¥²¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥è¥Ï¥ó¡¦¥Û¡¼¥ô¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤â¤¢¤ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤â¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¾º³Ê¤Ø°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÌöÆ°¡£51Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥è¥ë¥¯¡¦¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥À¡¼¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ¡£2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤«¤é¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¾º³Ê¤ò½Ë¤¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤Ï»î¹ç¸å¡ÖÃ£À®¤·¤¿¡£¾º³Ê¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Ä¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁè¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¡£¤³¤ì¤Ïµæ¶Ë¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ÅÁã¤Î1Éô¾º³Ê¤ò´î¤ó¤À¡£
¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯)¤äDFÈÄÁÒÞæ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤â½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹(¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß)¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ô¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤Ê¤É¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2014-15¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏKNVB¥Ù¡¼¥«¡¼¤òÀ©¤·¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ë¤Ï2000-01¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¹ß³Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·àÅª¤Ê·ëËö¤Ç1Ç¯¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ï!?
5/1¡Á ¤¤¤è¤¤¤è¥Ù¥¹¥È4¡ªCL¡¢EL¤ÏWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é