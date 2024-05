◆ZEROBASEONE、トロッコでファンサ連発

【モデルプレス=2024/05/11】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)が11日、千葉・ZOZO マリンスタジアムにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」に出演した。3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の収録曲「SWEAT」のパフォーマンスで登場したZEROBASEONE。野外ステージに屈せぬ爽やかさを放ちながらも、エネルギッシュな歌唱で会場を一気に彼らのクリアな空気感で支配した。

◆「KCON」12年目の開催

その後「もう少しみなさんに近づいてみましょう」と、メンバーが二手に分かれてトロッコに乗車。ポップで軽やかなメロディーが印象的な「ゆらゆら -運命の花-」の音楽に乗りながら、近距離でファンにめいいっぱい手を振ったりボードに応えたりとファンサービスを振りまき、ファンを沸かせた。11日公演には、ZEROBASEONEのほか、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、INI(アイエヌアイ)、Kep1er(ケプラー)、KEY(キー)、NiziU(ニジュー)、Red Velvet(レッドベルベット)、TWS(トゥアス)らがステージに集結。ホストはCHA EUN-WOO(チャウヌ)が、スペシャルMCはBOYNEXTDOORのJAEHYUN(ジェヒョン)、WOONHAK(ウナク)が務めた。CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan&Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】