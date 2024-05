2023-24WEリーグ第20節の2試合が11日に行われた。熾烈な優勝争いが繰り広げられている中、首位の三菱重工浦和レッズレディースは『AFC Women’s Club Championship 2023 - Invitational Tournament(AWCC)』を10日に戦い、韓国の仁川現代製鉄レッドエンジェルズを2-1で下して見事に優勝を果たしていた。今節の試合は3月に既に消化しておりアルビレックス新潟レディースに2-0で勝利している状況となっている。

11日には、3位の日テレ・東京ヴェルディベレーザ がアウェイで6位のちふれASエルフェン埼玉と対戦した。試合は12分、藤野あおばがボックス手前中央から右足一閃。鋭いミドルシュートがネットを揺らし、東京NBが先制する。先制した東京NBはパスを細かく繋いで攻め込んでいきながらも、追加点が遠い。すると27分、EL埼玉は、左サイドから崩すと、ボックス手前中央で桂亜依がシュート。これがこぼれ球になると、ボックス内で反応した吉田莉胡がシュートも、GK田中桃子がしっかりとセーブする。東京NBは、1点リードして迎えた後半もペースを握っていくが、55分には吉田のシュートが相手のオウンゴールを誘発。EL埼玉が同点に追いつく。その後はゴールが生まれなかったが82分に藤野がドリブルで運び、ボックス右からクロス。ファーサイドで北村菜々美がダイレクトボレー。1-2で東京NBが勝利を収めた。もう1試合は、5位のサンフレッチェ広島レジーナvs7位の大宮アルディージャVENTUSの対戦となった。試合は互いに一進一退の攻防となる中で、ゴールが生まれない。それでも30分ん、ボックス手前で大島暖菜が仕掛けると、ボックス手前中央から井上綾香が右足を振り抜くと、ミドルシュートがゴール左に決まり、大宮Vが先制する。対するS広島Rは44分、FKからのこぼれ球をボックス手前で小川 愛がミドルシュート。しかし、これはクロスバーに当たってしまう。1点ビハインドのS広島Rは、後半立ち上がりから攻め込んでいく。しかし、何度か迎えた決定機はGK望月ありさが立ちはだかり、ゴールを奪えない。すると64分、大宮Vがボックス右でFKを獲得すると、仲田歩夢がシュート。これが直接ネットを揺らし、大宮Vが追加点。仲田は今シーズンのリーグ戦初ゴールとなり、0-2で大宮Vが勝利。6試合ぶりの白星となった。◆2023-24WEリーグ第20節5/11(土)ちふれASエルフェン埼玉 1-2 日テレ・東京ヴェルディベレーザサンフレッチェ広島レジーナ 0-2 大宮アルディージャVENTUS5/12(日)マイナビ仙台レディース vs ノジマステラ神奈川相模原ジェフユナイテッド千葉レディース vs INAC神戸レオネッサAC長野パルセイロ・レディース vs セレッソ大阪ヤンマーレディース3/27(水)三菱重工浦和レッズレディース 2-0 アルビレックス新潟レディース◆順位表(第20節2日目終了時)1位:三菱重工浦和レッズレディース(勝ち点53/+36/20試合)2位:INAC神戸レオネッサ(勝ち点46/+28/19試合)3位:日テレ・東京ヴェルディベレーザ(勝ち点42/+28/20試合)4位:アルビレックス新潟レディース(勝ち点38/+8/20試合)5位:サンフレッチェ広島レジーナ(勝ち点25/-2/20試合)6位:大宮アルディージャVENTUS(勝ち点25/-12/20試合)7位:ちふれASエルフェン埼玉(勝ち点23/-7/20試合)8位:ジェフユナイテッド千葉レディース(勝ち点19/-6/19試合)9位:セレッソ大阪ヤンマーレディース(勝ち点18/-11/19試合)10位:マイナビ仙台レディース(勝ち点17/-17/19試合)11位:AC長野パルセイロ・レディース(勝ち点15/-18/19試合)12位:ノジマステラ神奈川相模原(勝ち点6/-27/19試合)