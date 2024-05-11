超特急、力強さを感じさせるダンスナンバー「Countdown」の未公開カットを含んだライブ映像公開
超特急が、2023年12月実施のアリーナツアー＜BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era-＞から「Countdown」のライブ映像を公開した。
「Countdown」は嵐の前の騒めきを感じさせるストリングスの刻みが印象に残るダンスナンバー。公開された映像は、今回のために再編集されており、未公開カットを含んだYouTube限定映像となっている。
リリース情報
2024年4月17日（水）発売
■初回限定盤 （CD1枚+Blu-ray3枚）
UPCH-7662 / ￥11,000（税込）
◆ブックレット40P / ライブフォトブックレット12P
◆CD収録楽曲 （6曲）
M1 Steal a Kiss
M2 MEMORIAる
M3 Love Song
M4 ジュブナイラー
M5 Spice
M6 星屑のダンスフロア
M7 Countdown ※通常盤のみ収録
◆Blu-ray DISC1収録内容
BULLET TRAIN Spring Tour 2023 「B9 Unlimited」 8号車の日＠東京ガーデンシアター
9人での新たな第一歩を踏み出した日からちょうど1年となる、2023年8月8日に東京ガーデンシアターにて行った、”BULLET TRAIN Spring Tour 2023「B9 Unlimited」8号車の日”のライブ映像を収録
◆Blu-ray DISC2収録内容
BULLET TRAIN Spring Tour 2023 「B9 Unlimited」 メイキング
全国6都市を周り、そして東京でファイナルとなる8号車の日を迎えた、”BULLET TRAIN Spring Tour 2023 「B9 Unlimited」”ツアーのメイキング映像を収録
◆Blu-ray DISC3収録内容
お試し超特急メイキング ディレクターズ・カット 完全版
お試し超特急＠ダイバーシティ東京 プラザ （2023.10.29）
2023年10月に東名阪で実施したフリーライブ”お試し超特急”の東京公演映像と、東名阪のメイキング映像をディレクターズ・カット 完全版として収録
■通常盤 （CD1枚）
UPCH-2266 / ￥2,530（税込）
◆ブックレット16P
◆CD収録楽曲 （7曲）
初回限定盤収録楽曲6曲＋ボーナストラック「Countdown」
▼『Just like 超特急』特設サイト
https://bullettrain.jp/justlikebullettrain/
ライブ・イベント情報
■追加公演
2024年8月27日(火)【神奈川】Kアリーナ横浜
2024年8月28日(水)【神奈川】Kアリーナ横浜
▼追加公演チケット申し込み受付中 詳細は公式HPへ
https://bullettrain.jp/railisbeautiful/
2024年5月19日（日）【千葉】市川市文化会館 大ホール
2024年5月25日（土）【愛知】名古屋国際会議場 センチュリーホール
2024年5月26日（日）【愛知】名古屋国際会議場 センチュリーホール
2024年5月31日（金）【大阪】オリックス劇場
2024年6月1日（土）【大阪】オリックス劇場
2024年6月7日（金）【福岡】福岡サンパレス
2024年6月29日（土）【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru
2024年7月14日（日）【神奈川】パシフィコ横浜 国立大ホール
2024年7月15日（月）【神奈川】パシフィコ横浜 国立大ホール
2024年7月20日（土）【宮城】仙台サンプラザホール
2024年7月21日（日）【宮城】仙台サンプラザホール
https://bullettrain.jp/railisbeautiful/
関連リンク