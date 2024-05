チートデイに最適！リーベルホテル大阪「ブッフェ3食付きステイプラン」

「リーベルホテル大阪」はホテルグルメを3食存分に楽しめる、チートデイに最適なステイプランを販売します。

リーベルホテル大阪「リネーム記念 期間・室数限定ブッフェ3食付きステイプラン」

料金:1名 20,500円〜(スタンダードルーム1室3名様利用時/税・サービス料込)

予約期間:2024年5月9日(木)〜7月18日(木)

宿泊期間:2024年5月10日(金)〜7月19日(金)

部屋タイプ:スタンダードもしくはスーペリアルーム

場所:リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」1F「Cafe & Bar LIBER」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

(JR「ユニバーサルシティ駅」まで1駅1分)

営業時間: 【3F Dining BRICKSIDE】

朝食 6:30〜10:30(最終入店 10:00)

ディナー 17:00〜21:30(最終入店 21:00)

【1F Cafe & Bar LIBER】

朝食 7:00〜9:30(最終入店 9:00)

ランチ 11:30〜14:00 L.O.

カフェ 14:00〜17:00

ディナー 17:00〜22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)

※コース料理はL.O. 20:00

※料金は変動する可能性があります。

最新の料金は公式HPを確認してください。

25時間滞在で3食グルメの食べつくし&天然温泉スパ付き リーベル満喫プランです。

3食グルメの食べつくしが出来る

テーブルオーダーブッフェイメージ(ランチタイム)

今回発売となるステイプランは、リーベルホテル大阪内にある2つのレストランで、異なる魅力のブッフェ3種を堪能いただける贅沢プランです。

ランチタイムで提供する「Cafe & Bar LIBER」でのテーブルオーダーブッフェを始め、朝・昼・晩とお腹いっぱいになるまでホテルグルメを堪能できます。

ホテルグルメ三昧を楽しみたい方はもちろん、いつも頑張っている自分へのご褒美にもぴったり。

梅雨に向かうにつれ雨の日が多くなるこれからの時期は、いつもとは一味違うホテルグルメ三昧を堪能できる贅沢なステイプランが体感出来ます。

朝食ブッフェ テラス席イメージ

ディナーブッフェイメージ(スイーツ)

プランのスタートはランチから。

少し早めにチェックインを済ませ、リーベルのシグネチャーレストラン「Cafe & Bar LIBER」で、看板メニューの牛肉ステーキをはじめ、人気のメイン料理5種を食べ放題テーブルオーダーブッフェ式で楽しめます。

夜は「Dining BRICKSIDE」で国産牛ローストビーフを中心とした、約70種類のディナーブッフェが提供されます。

季節の旬食材と豪華食材で構成されるディナーブッフェは、冷製・温製料理からスイーツまで勢ぞろい。

翌朝の朝食では清々しい空気と太陽の光が射すテラス席でのお食事を。

朝のパワーチャージに最適です。

肉吸いや串カツを始めとする大阪ならではのお料理や、海鮮のっけ丼など人気メニューの数々を楽しめます。

お食事後もゆったりとお部屋で過ごせます。

節制を頑張った自分へのご褒美としての利用や、好きなものを好きなだけ食べたい夢も叶えられる、魅力的なプランです。

リーベルホテル大阪の魅力のひとつ「食」を余すところなく、「食べつくし」を楽しめます。

天然温泉スパ

フィットネスジム

内容:

昼食 1F「Cafe & Bar LIBER」でのメイン料理5種のオーダーブッフェランチ(サラダ・パン/ライス・スープ付)夕食 3F「Dining BRICKSIDE」での食べ放題(約70種)+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)朝食 3F「Dining BRICKSIDE」での朝食ブッフェ(約100種)スパの天然温泉、フィットネスジムは滞在中何度でも利用可能です。このプランは10:00からチェックイン可能です。駐車場料金:ご滞在中は1室1台、1泊あたり2,500円定額(時間外駐車の追加料金無料)

