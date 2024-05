グルテンフリーのクレープとガレット！有機さつま芋カフェ 芋菓

MIDORIE BIO JAPANが運営する、有機さつまいも・無添加素材のみを使用したオーガニックお芋スイーツ専門店「有機さつま芋カフェ 芋菓」がリニューアルオープンします。

MIDORIE BIO JAPAN「有機さつま芋カフェ 芋菓」

ガレットとクレープ

電話番号:03-3711-7305

所在地:〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-5-6 タミービル1F

開店時間:

平日7:30〜18:00(※20日開店日は9:30オープン)

土日祝日9:30〜18:00

定休日: 不定休

「有機さつま芋カフェ 芋菓」は、オーガニックレストラン野菜デリMidorieが手掛けるお芋スイーツ専門店です。

小麦アレルギーのお客様が増えており、多くのお客様が喜んでいただけるように、有機さつま芋を使用した、グルテンフリーの【クレープ】と【ガレット】を新メニューに加え、イートインスペースを設けたお芋カフェとして、2024年5月20日(月)に、移転・リニューアルオープンします!

芋菓は、お子様から大人まで毎日のおやつとして食べても、美味しく、健康に楽しめるスイーツを開発し、有機さつまいもを使用したオーガニックお芋スイーツを作りました。

身体に優しく、害のない素材のみの使用を追求し続け、生まれた、芋菓独自のこだわりお芋スイーツが店内で楽しめます。

代表商品となるグルテンフリーの【クレープ】と【ガレット】は生地にさつま芋の粉を使用、冷めても固くならずに美味しいもちもちの食感を目指し、何度も試作を繰り返して完成しました。

3種類のお食事ガレットと4種類のデザートクレープの展開で、オーガニック食材の味と色彩の「美味しさ」に仕上がっています。

また、メインとなる、さつまいもは全て有機のさつまいもを使用しています。

クレープとガレットの生地

こだわりの調理法と完全無添加素材へのこだわり

さつまいもの素材本来の旨味・栄養を最大限に引き立たせるスイーツへの最適な調理法を追求し、全て工房内で手づくりしています。

想いを込めて、五感の全てを刺激する新しい食体験が提供されます。

更に、さつまいもを中心に、その他の使用素材も本来の美味しさ・栄養分を最大限に「活かす」ため余計なものは使用していません。

1. 保存料、着色料、香料、不使用の無添加素材を使用

2. お子様にも安心して楽しめるスイーツ

3. さつま芋の持つ自然の甘味を損なわないため、白砂糖不使用

4. 油、食材、調味料にいたるまで全て無添加、天然醸造

5. 遺伝子組み換え食材は不使用

新商品ラインナップ

「デザートお芋クレープ」や「ガレット」が新登場。

お芋づくし芋菓クレープ

有機のお芋の自然の甘さと、自家製のクリーミーなお芋カスタードが組み合わさり、滑らかな口当たりがもちもちのクレープ生地と相性抜群!

アクセントに添えた、けんぴとチップスがクリームとの食感の違いが楽しめます。

島根の山奥の、自然放牧された牛の牛乳のみ使用した放牧乳のソフトクリームを添えて贅沢に!

塩キャラメルナッツ

濃厚なキャラメルソースの甘さと塩味、クリーミーさと、けんぴとナッツの香ばしさ、トップにのっている冷たい放牧乳ソフトクリームが溶け出して、味覚と食感の絶妙なバランスを楽しめます。

有機チョコバナナ

クレープの王道、ちょこバナナを【芋菓】風にアレンジ☆

バナナをキャラメリゼすることで、より濃厚な甘みと香ばしさが加わっています。

自家製の有機チョコレートソースとお芋のカスタードがクレープ生地に絡みつき、豊かな味わいが一層楽しめます。

季節限定!苺カスタード

甘酸っぱい苺と安納芋の自然な甘さ、クリーミーで豊かな口どけのマスカルポーネが相性抜群でベリーソースの酸味が全体をぎゅっと引き締めます。

苺の季節だけの限定商品です!

有機野菜とラタトゥイユ

有機野菜をたっぶり使って色鮮やかに仕上げたガレット。

野菜の旨みと自然な甘みがラタトゥイユと相まって、食べ進めるほどに、ガレットの生地と混ざり合い、口の中で一体となります。

そば粉の香りが美味しさをさらに引き立て、深い味わいになります。

ジェノベーセとマスカルポーネ

自家製ジェノベーセの爽やかな香りと風味が、マスカルポーネの豊潤なクリーミーさと溶け合います。

仕上げにはちみつをかけることで、甘さと、さらなる深みが加わりアクセントに!味覚と香りを楽しめます。

秋川牧園若鶏の照り焼きチキン

使用している鶏は、秋川牧園のもも肉でジューシーなもも肉と、自家製の照りタレがベストマッチ。

秋川牧園の鶏は、抗生物質や動物再生飼料も与えられていません。

充分な光を浴びて育ち、運動もしているのでストレスなく育っています。

プリッとした弾力のある、旨みがしっかりした美味しさです。

