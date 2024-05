初・鯛・験が味わえる！鯛白湯らーめん ◯de▽

神戸三宮に国内第2号店となる「鯛白湯らーめん ◯de▽」が、2024年5月1日にオープンしました。

「鯛白湯らーめん ◯de▽(まるでさんかく)」

鯛白湯らーめん◯de▽ トップ画像

所在地:〒650-0012 神戸市中央区北長狭通1-2-14 WATポートビル1階

電話:078-977-7447

営業時間:11:00〜LO.22:00

定休日:なし

客席:カウンター9席 テーブル席1卓(2名掛け) 合計11席

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場:なし

銀の葡萄は、神戸三宮に国内第2号店「鯛白湯らーめん ◯de▽」を2024年5月1日にオープン。

メインのラーメンメニューすべてに鯛を使用し、それぞれが鯛をふんだんに感じられるように仕上がっています。

まるで「初・鯛・験」

外観看板

2018年に新大阪にて第一号店をオープンし、2020年には初の海外店舗を香港にオープン。

2023年には食べログ大阪 ラーメン部門にて百名店に選出されるなど国内外問わず、たくさんの方々が足をはこんでいます。

新大阪店では「まるでラーメン屋じゃないみたいなお店」をコンセプトに割烹料理店の様な店内の作り、BGM、座席の間隔、スタッフの所作すべてを「◯de▽らしさ」としてお客様をお迎えしています。

今回オープンする三ノ宮店では、カウンターメイン、黒を基調としたシックな店内、時間帯によって色調が変わる照明など新大阪店とは違った「初・鯛・験」が提供されます。

阪急神戸三宮駅東口より徒歩1分、JR三ノ宮駅西口より徒歩3分と好立地です。

〈鯛白湯『とろり』〉 価格(税込):970円

漁港直送の「天然真鯛」と「水」のみで約8時間炊いた濃厚スープに、数種の貝を合わせた、奥深い旨味と余韻広がる贅沢な味わいで、まさに飲む鯛です。

鯛白湯『とろり』

〈鯛清湯『さらり』〉 価格(税込):970円

焦がさないように丁寧にローストした天然真鯛から、じっくり弱火で濁すことなく旨味を抽出してあり、カキのオイルで香り高く仕上げます。

とろりとは全く違った表情が楽しめます。

鯛清湯『さらり』

内観

