5月11日、高知競馬場で行われた4R・春野特別（4歳上・ダ1400m）は、佐原秀泰騎乗の8番人気、ロイズピーク（牡5・高知・宮路洋一）が勝利した。クビ差の2着にナムラボス（牡7・高知・工藤真司）、3着にダノングリスター（せん8・高知・別府真司）が入った。勝ちタイムは1:31.0（稍重）。

1番人気で赤岡修次騎乗、モダスオペランディ（牡8・高知・田中守）は4着、2番人気で宮川実騎乗、グッドヒューマー（せん10・高知・打越勇児）は9着敗退。

レースは有力馬のロードシュトロームの出走取消により11頭立て。好スタートを決めたロイズピークが先行、グッドヒューマー、ダノンジャスティスらが追う展開となった。ロイズピークが終始リードを保って向かえた直線。ゴール前で懸命に迫ったナムラボスをクビ差で振り切りロイズピークが勝利した。

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逃げたら強い

1着 ロイズピーク

佐原秀泰騎手

「この馬は逃げたら強いというのを幾度となく見ていたので、ゲートだけ集中して、作戦通り逃げられたのが良かったです。今年度の開催は無事ここまで順調にきて、関係者一同頑張ってやっているので声援よろしくお願いします」

ロイズピーク 56戦16勝

（牡5・高知・宮路洋一）

父：ザファクター

母：サンコロネット

母父：スペシャルウィーク

馬主：上岡和男

生産者：笠松牧場

【全着順】

1着 ロイズピーク

2着 ナムラボス

3着 ダノングリスター

4着 モダスオペランディ

5着 グランドボヌール

6着 ヒカリオーソ

7着 ロードミッドナイト

8着 カドフィール

9着 グッドヒューマー

10着 ダルムシュタット

11着 ダノンジャスティス

出走取消 ロードシュトローム