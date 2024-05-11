Red Velvet・チャウヌ・INIら「KCON JAPAN 2024」集結 迫力パフォーマンスで野外ステージ初日幕開け【セットリスト】
【モデルプレス＝2024/05/11】11日、千葉・ZOZO マリンスタジアムにてKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」が開催された。
【写真】NiziU、美脚全開ドレスアップ姿で降臨
11日公演には、B.D.U（ビーディーユー）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、EPEX（イーペックス）、INI（アイエヌアイ）、Kep1er（ケプラー）、KEY（キー）、NiziU（ニジュー）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、Red Velvet（レッドベルベット）、TNX（The New Six 読み：ザ・ニューシックス）、The Wind（ザ・ウィンド）、TWS（トゥアス）、ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）らがステージに集結。
ホストはCHA EUN-WOO（チャウヌ）が、スペシャルMCはBOYNEXTDOORのJAEHYUN（ジェヒョン）、WOONHAK（ウナク）が務めた。
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan＆Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供する。（modelpress編集部）
・Opening
Kep1er「See The Light」
〜MC〜
・TWS
M1.BFF
M2.plot twist
・The Wind
M1.H！ TEEN
・B.D.U
Hpld me
〜MC〜
・Kep1er（RE-Meeted Stage）
KARA／Mr.
・THE NEW SIX
M1.FUEGO
M2.MOVE
・EPEX
M1.Youth2Youth
M2.Breathe in Love
・BOYNEXTDOOR
M1.So let's go see the stars
M2.Earth, Wind & Fire
〜MC〜
・NiziU
M1.HEARTRIS
M2.SWEET NONFICTION
・P1Harmony
M1.Killin' it
M2.Doom Du Doom
・Kep1er
Galileo
TWS（RE-Meeted Stage）
SEVENTEEN／Adore U
〜MC〜
・CHA EUN-WOO
M1.STAY
M2.Fu*king great time
・ZEROBASEONE
M1.Sweat
M2.ゆらゆら -運命の花-
・INI
M1.LEGIT
M2.MORE
〜MC〜
Red Velvet
M1.Chill Kill
M2.Queendom
M3.Feel My Rhythm
・KEY
M1.Gasoline
M2.Hologram
M3.Good & Great
・ZEROBASEONE（DREAM STAGE）
MELTING POINT
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【写真】NiziU、美脚全開ドレスアップ姿で降臨
◆Kep1er・INI・Red Velvetら豪華集結
11日公演には、B.D.U（ビーディーユー）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、EPEX（イーペックス）、INI（アイエヌアイ）、Kep1er（ケプラー）、KEY（キー）、NiziU（ニジュー）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、Red Velvet（レッドベルベット）、TNX（The New Six 読み：ザ・ニューシックス）、The Wind（ザ・ウィンド）、TWS（トゥアス）、ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）らがステージに集結。
◆「KCON」12年目の開催
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan＆Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供する。（modelpress編集部）
◆「KCON JAPAN 2024」5月11日公演セットリスト
・Opening
Kep1er「See The Light」
〜MC〜
・TWS
M1.BFF
M2.plot twist
・The Wind
M1.H！ TEEN
・B.D.U
Hpld me
〜MC〜
・Kep1er（RE-Meeted Stage）
KARA／Mr.
・THE NEW SIX
M1.FUEGO
M2.MOVE
・EPEX
M1.Youth2Youth
M2.Breathe in Love
・BOYNEXTDOOR
M1.So let's go see the stars
M2.Earth, Wind & Fire
〜MC〜
・NiziU
M1.HEARTRIS
M2.SWEET NONFICTION
・P1Harmony
M1.Killin' it
M2.Doom Du Doom
・Kep1er
Galileo
TWS（RE-Meeted Stage）
SEVENTEEN／Adore U
〜MC〜
・CHA EUN-WOO
M1.STAY
M2.Fu*king great time
・ZEROBASEONE
M1.Sweat
M2.ゆらゆら -運命の花-
・INI
M1.LEGIT
M2.MORE
〜MC〜
Red Velvet
M1.Chill Kill
M2.Queendom
M3.Feel My Rhythm
・KEY
M1.Gasoline
M2.Hologram
M3.Good & Great
・ZEROBASEONE（DREAM STAGE）
MELTING POINT
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