◆Kep1er・INI・Red Velvetら豪華集結

【モデルプレス=2024/05/11】11日、千葉・ZOZO マリンスタジアムにてKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」が開催された。11日公演には、B.D.U(ビーディーユー)、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、EPEX(イーペックス)、INI(アイエヌアイ)、Kep1er(ケプラー)、KEY(キー)、NiziU(ニジュー)、P1Harmony(ピーワンハーモニー)、Red Velvet(レッドベルベット)、TNX(The New Six 読み:ザ・ニューシックス)、The Wind(ザ・ウィンド)、TWS(トゥアス)、ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)らがステージに集結。

◆「KCON」12年目の開催

◆「KCON JAPAN 2024」5月11日公演セットリスト

ホストはCHA EUN-WOO(チャウヌ)が、スペシャルMCはBOYNEXTDOORのJAEHYUN(ジェヒョン)、WOONHAK(ウナク)が務めた。CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan&Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供する。(modelpress編集部)・OpeningKep1er「See The Light」〜MC〜・TWSM1.BFFM2.plot twist・The WindM1.H! TEEN・B.D.UHpld me〜MC〜・Kep1er(RE-Meeted Stage)KARA/Mr.・THE NEW SIXM1.FUEGOM2.MOVE・EPEXM1.Youth2YouthM2.Breathe in Love・BOYNEXTDOORM1.So let's go see the starsM2.Earth, Wind & Fire〜MC〜・NiziUM1.HEARTRISM2.SWEET NONFICTION・P1HarmonyM1.Killin' itM2.Doom Du Doom・Kep1erGalileoTWS(RE-Meeted Stage)SEVENTEEN/Adore U〜MC〜・CHA EUN-WOOM1.STAYM2.Fu*king great time・ZEROBASEONEM1.SweatM2.ゆらゆら -運命の花-・INIM1.LEGITM2.MORE〜MC〜Red VelvetM1.Chill KillM2.QueendomM3.Feel My Rhythm・KEYM1.GasolineM2.HologramM3.Good & Great・ZEROBASEONE(DREAM STAGE)MELTING POINT