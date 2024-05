昨夏にオランダの名門アヤックスを離れ、イングランドのウェストハムへ移籍したガーナ代表FWモハメド・クドゥス。初の欧州5大リーグ挑戦だったが、この1年は大成功と言っていいだろう。



ここまでプレミアリーグで7ゴール5アシスト成績を残していることに加え、リーグ最多となる117回ものドリブル成功数を記録している。2位のマンチェスター・シティFWジェレミー・ドクが81回となっているため、クドゥスとはかなりの差がある。クドゥスの重戦車のように進む馬力溢れるドリブルに魅了されたファンは多いはずだ。





Presenting the first winner of our season awards...



Your 2023/24 Goal of the Season goes to @KudusMohammedGH for his sensational dribble and finish v SC Freiburg pic.twitter.com/Q34Vl6SMbo