¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È¡×¡Ö¿´¤ÇÂÇ¤Æ¡×À¾Éð¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÉÈ´ÖÂóºÈ¤¬Àé¶â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¸å²¡¤·¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Èà»Õá¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¢¡À¾Éð2¡½1³ÚÅ·¡Ê11Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÉÈ´ÖÂóºÈ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó2»àÆóÎÝ¡¢³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦Æâ¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤ò¤·¤¤¤Æ¤¤¤¿±¦Íã¼ê¡¦¾®¶¿¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤à¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÉðÆâ¤ò²¿¤È¤«±ç¸î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÉÈ´Ö¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë56»î¹ç½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤òÃÃ¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÉª¤âÄË¤á¤Æº£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤«¤éÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤òÌá¤·¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬7ÎÒ¡¢5ÂÇÅÀ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡£9Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¡¢º£µ¨1·³½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç9²ó¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·³¾º³ÊÁ°¡¢°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó·ª»³¹ª¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¿´¤À¡£¿´¤ÇÂÇ¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¾ï¤ËÆ´¤ì¤Ç¡¢¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤¤¤º¤ì¡¢·ª»³¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×¡£5²ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤â7²ó¤Î±¦Á°ÂÇ¤â½éµå¤òÌÂ¤ï¤º°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡×¤òÁª¶Ê¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¤â¤Ã¤È¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¡¼¥ó¡ª¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ç°ì½ï¤ËÀ¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃÇ¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤ÇÄÀÂÚ¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î³èÌö¡£¾¾°æ´ÆÆÄ¤â¡ÖÉÈ´Ö¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÂçË½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£