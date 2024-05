平井 大が、5月18日に、中国・珠海で開催される大型音楽フェス<Strawberry Music Festival 2024>に出演することが決定した。同フェスは2009年に初開催され、それ以降毎年15〜20回のペースで中国国内の計47都市145回で開催。6100組以上のアーティストが出演し、750万人以上を動員している超大型音楽フェスだ。珠海の会場では5月18日、19日の2日間開催され、平井 大は18日18時40分からLOVE STAGEに出演。平井 大にとって中国でのフェス出演は初となる。

配信EP「Slow & Easy English Ver.」

2024年5月17日(金)配信



収録曲

01. Slow & Easy (English Ver.)

02. Stand by me, Stand by you. (English Ver.)

03.tonight (English Ver.)

04. It don’t matter with Donavon Frankenreiter

05. A Good Day

06. Surf ’n Turf

07. Just the Way You Are

08. Tokyo Love in the Air

<Strawberry Music Festival 2024>出演に先駆けて、5月17日には配信EP「Slow & Easy English Ver.」をリリースすることも決定した。人気曲「Slow & Easy」「Stand by me, Stand by you.」「tonight」を英語詞で新たに再録したほか、過去リリースされた英語詞の楽曲も収録されており、ドノヴァン・フランケンレイターと共にレコーディングした「It don’t matter with Donavon Frankenreiter」や、ブルーノ・マーズの「Just the Way You Are」などカバー曲を含む全8曲入りのEPとなっている。