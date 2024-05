THE RAMPAGEが、2024年第2弾シングル「24karats GOLD GENESIS」を7月24日に発売することが決定した。今作では歴代の24karatsシリーズを正式継承した16人が、圧巻のパフォーマンスで進化を表現。“継承”をテーマにした歌詞と、THE RAMPAGEらしい軍団感のある力強いHIPHOPサウンドとチルしたラップのコントラスト、楽曲が進行するに連れインフレしていくテンションがマッチしたこの楽曲となっている。

「24karats GOLD GENESIS」



発売日:2024年7月24日(水)・LIVE盤 【CD+2DVD】品番:RZCD-67065/B〜C価格:\7,700(税込)初回仕様:スリーブケース仕様初回特典(封入):トレーディングカードA(全16種中1種ランダム封入)/スマプラフォト(LIVE ver.)封入・LIVE盤 【CD+2Blu-ray】品番:RZCD-67066/B〜C価格:\7,700(税込)初回仕様:スリーブケース仕様初回特典(封入):トレーディングカードA(全16種中1種ランダム封入)/スマプラフォト(LIVE ver.)封入・MV盤【CD+DVD】品番:RZCD-67067/B価格:\2,500(税込)初回特典(封入):トレーディングカードB(全16種中1種ランダム封入)/スマプラフォト(MV ver.)封入・CD ONLY品番:RZCD-67068価格:\1,500(税込)初回特典(封入):トレーディングカードC(全16種中1種ランダム封入)◆収録内容◆[CD]※4形態共通1. 24karats GOLD GENESIS2. タイトル未定(新曲)3. タイトル未定(新曲)4. 24karats GOLD GENESIS (Instrumental)5. タイトル未定(Instrumental)6. タイトル未定(Instrumental)[DVD / Blu-ray]※LIVE盤 (RZCD-67065/B〜C/RZCD-67066/B〜C)のみ収録THE RAMPAGE LIVE TOUR 2023 “16” NEXT ROUND at SAITAMA SUPER ARENA01. 16BOOSTERZ02. THROW YA FIST03. SWAG & PRIDE04. SHOW YOU THE WAY05. BIONIC06. ROLL UP07. WAKE ME UP08. VIP09. "16" NEXT ROUND SPECIAL MEDLEYFandango /HEATWAVE / LA FIESTA / Summer Riot 〜熱帯夜〜10. FEARS11. Over12. Nobody13. All day14. Starlight (Xmas ver.)15. MY PRAYER16. Only One17. 片隅18. INTO THE LIGHT19. Love Will Find A Way20. Dream On21. ELEVATION22. TOP OF THE TOP23. Dirty Disco24. BOND OF TRUST25. Seasons26. TOUR"16" KAZUMA'S RAP27. Everest28. 24karats STAY GOLD29. 100degrees[DVD]※MV盤 (RZCD-67067/B)のみ収録1. 24karats GOLD GENESIS (MUSIC VIDEO)2. 24karats GOLD GENESIS (MUSIC VIDEO MAKING MOVIE)