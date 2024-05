東京ディズニーシーに登場する新テーマポートの「 ファンタジースプリングス 」。ついにオープンまで1カ月を切りましたね。ファンタジースプリングスのオープンを心待ちにしている方へ、一足先にエリアの様子をご紹介。今回はisutaエディターが実際に行ってきた、新しく登場する「ピーターパンのネバーランド」エリアをレポートします!ピーターパンのネバーランド / 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングス

新エリア3つのうちの1つ、ディズニー映画「ピーター・パン」の世界観を存分に楽しめる「ピーターパンのネバーランド」エリア。こちらのエリアには、2つのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」と、レストラン「ルックアウト・クックアウト」が登場しますよ。フォトスポットはここ!エリアの中心部分には、フック船長の船「ジョリー・ロジャー号」がお目見え。真っ赤な船体と、大きなドクロのマークが目印です。ジョリー・ロジャー号は中に入ることが可能。正面にはピーターパンの住む、"ネバーランド"の山の部分がキレイに見えます。船に乗って、ネバーランドを背景に写真を撮れば、世界観に没入できちゃいそうですね。ジョリー・ロジャー号の横には、映画「ピーター・パン」で登場する「ドクロ岩」もあり、ピーターパンが今にも飛んできそう。ドクロ岩も中に入ることができ、ドクロの目の部分からはジョリー・ロジャー号が見えますよ。ここでもカメラの準備は必須ですね。2つのnewアトラクションをチェック!「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」ピーターパンのネバーランドエリアにある1つ目のアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」。ゴーグルを装着して、映像とともに楽しむタイプのアトラクションです。このアトラクションは、ピーターパンやティンカーベル、ロストキッズたちと共に、フック船長に連れ去られたジョンを助けに行くストーリー。ティンカーベルの魔法の粉で、ピーターパンたちと一緒に空を飛び、フック船長と戦います。ロンドンやネバーランドの風景はとてもリアル。そのキレイな景色にうっとりしてしまいます。途中であのお馴染みの挿入歌『YOU CAN FLY!YOU CAN FLY!YOU CAN FLY!』が流れ、興奮度はMAXに!風を感じ、まるで本当に空を飛んでいるかのような気分になれる、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」。そのリアルさには感動ものです…!乗り終わった後は拍手をしたくなるほど。こちらはとっても楽しいアトラクションですが、乗り物酔いしやすい方は注意が必要です。「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」ピーターパンのネバーランドエリア2つ目のアトラクションは、ティンカーベルと共に、荷物を運ぶお手伝いをするアトラクション、「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」。ティンカーベルが作った配送車両であるビジーバギーに乗って、妖精の谷"ピクシー・ホロウ"の旅を楽しみます。エントランスをくぐると、そこは妖精の世界。私たちゲストも妖精サイズになり、全てのものがとても大きく見える…という体験が楽しめます!入ってすぐのところに現れるお花の道は、本当に小人になったような気分です。ビジーバギーに乗って、配送のお手伝いスタート!「夏の湿地」「秋の森」「冬の森」「春の谷」の順で、配送ルートを通ります。「夏の湿地」で登場するミツバチのそばを通ると、はちみつの甘い香りがしますよ。アトラクションのコースはほぼ全て屋根がないので、雨の日に訪れる際は注意が必要です。ネバーランドに行く準備はできた?ファンタジースプリングスの「ピーターパンのネバーランド」エリアは、フォトスポットがたくさんあり、アトラクションも2つ楽しめちゃう場所。ネバーランドを訪れると、子どもの頃の感覚を取り戻せそうです。ファンタジースプリングス公式サイトhttps://www.tokyodisneyresort.jp©Disney