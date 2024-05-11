¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À»³²¼ÈþÌ´Í¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤¿¡×¡¡º£µ¨½éV·ü¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¡Ö°ìÂÇ°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¡ÚRKB¡ß»°°æ¾¾Åç¥ì¥Ç¥£¥¹¡Û
¡¡¢¡RKB¡ß»°°æ¾¾Åç¥ì¥Ç¥£¥¹Âè2Æü¡Ê11Æü¡¦Ê¡²¬¸©Ê¡²¬CC¡á6305¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¾Þ¶âÁí³Û1²¯2ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡2160Ëü±ß¡¢½Ð¾ì107Áª¼ê¡á¥¢¥Þ4¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹25¡¦3ÅÙ¡¢Æî¤ÎÉ÷8¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°5581¿Í
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Þ¤À¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½éÍ¥¾¡¤ò¼ÍÄø¤ËÂª¤¨¤¿¡£¡Ö1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Î¿À·Ð¤ò»È¤¦¥Ñ¥Ã¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÊºÇ½ª¡Ë18ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î4¥¢¥ó¥À¡¼¡¢4°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»137¤Î7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç´ä°æÀéÎç¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¤È¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï´ä°æ»ÐËå¤È¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2°Ì¡£º£Âç²ñ¤Ï¤½¤ÎÀã¿«¤Èº£µ¨½éÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ë¾å¤Ë¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤À¡£»³²¼¤Ï¡Ö¡Ê¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡ËºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¡£°ìÂÇ°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë