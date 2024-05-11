¿ùÃ«·ý»Î¡¡·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤ÎàÈó¾ðáÅðÎÝ»ØÎá¤Ë¤¢Á³¡ÖÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆó·³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÃ«·ý»Î¤¬£±£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë±Æ¤Î»Å»ö¿Í¡¦¥×¥íÌîµå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂåÂÇ¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç³èÌö¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¡£¿ùÃ«¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿à¥à¥Á¥ã¤Ö¤êá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ëÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤Î¥¹¥Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â®µå¤¬¡£¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ÈÇò°æ¡Ê°ì¹¬¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¿ùÃ«¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢´ÆÆÄ¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÁö¤ì¤ë¤«¡©¡¡¥¹¥Á¡¼¥ë¹Ô¤±¤ë¡©¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤·ª»³´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Àè¡×¤È¿ùÃ«¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢Çò°æ¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ª¸µ¤Ç¡¢Áö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆó·³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡¡¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÎÝ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖÅðÎÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èÌ¿·ü¤±¤ÎÅðÎÝ¤Ç¤·¤¿¡×¡£¹¬¤¤ÅðÎÝ¤Ï²¿¤È¤«À®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤·Çò°æ¥³¡¼¥Á¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÆó·³¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£