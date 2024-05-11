7¿Í¤Î±ÑÍº¤¬ÂÄÅ·»È¤È°Ëâ¤Î·³Àª¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤¦ÂÐÀï·¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÖEden¡Çs Shadow¡×¥²¡¼¥à½àÈ÷¡õ¥ë¡¼¥ë¤Þ¤È¤á
¡ÖMidrash¡×¤ä¡ÖStella Monolith¡×¡¢¡ÖServiam¡×¤Ê¤É¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëDomina Games¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤ÆÀïÎÏ¤òÁý²Ã¤·¡¢ÃÎ¼±¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂÐÀï¥²¡¼¥à¡ÖEden's Shadow¡×¤¬2024Ç¯5·î2Æü(ÌÚ)¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Eden's Shadow¤Ï¡Ö10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëDomina Games¤ÎÊª¸ì¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏEden's Shadow¤Î¾Ò²ð¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷¤È¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.dominagames.com/edensshadow/
¡¦ÌÜ¼¡
¢¡1¡§Eden's Shadow¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÆâÍÆÊª¾Ò²ð
¢¡2¡§¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷
¢¡3¡§¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÖËâÆ³È×¡×¤ÎÀâÌÀ
¢¡4¡§¥²¡¼¥à¤Î¿Ê¤áÊý
¢¡5¡§³«»Ï¥Õ¥§¥¤¥º¤È»Ù±ç¥Õ¥§¥¤¥º
¢¡6¡§¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÃµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¡×
¢¡7¡§¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ÖµòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¡×
¢¡8¡§¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»½èÍý
¢¡1¡§Eden's Shadow¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÆâÍÆÊª¾Ò²ð
Eden's Shadow¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï1¡Á4¿Í¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤«¤é120Ê¬¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï12ºÐ°Ê¾å¤òÁÛÄê¡£
ÆâÍÆÊª¤Ï¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ½ñ¤È¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥É¤¬1Ëç¡¢¸Ä¿Í¥Ü¡¼¥É¤¬4Ëç¡£
ËâÆ³¹ÛÀÐ¥¥å¡¼¥Ö¤¬85¸Ä¡¢¸¼Ô¤ÎÀÐ¥¥å¡¼¥Ö¤¬55¸Ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬24¸Ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬1¸Ä¡£
¥«¡¼¥É¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤¬7Ëç¡¢½é´ü¥¢¥¤¥Æ¥à¥«¡¼¥É¤¬8Ëç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à/Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É¤¬31Ëç¡¢ºÇ½ª·èÀï¥«¡¼¥É¤¬1Ëç¡¢°Ëâ¤Î·³Àª¥«¡¼¥É¤¬6Ëç¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤¬°Ê²¼¡£
½é´ü¥¢¥¤¥Æ¥à¥«¡¼¥É
¥¢¥¤¥Æ¥à/Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É
¥¢¥¤¥Æ¥à/Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Öµ¡§¥ª¡¼¥Ö¥ª¡¼¥Ö¡×¡Ö¶¡§¥×¥ì¥Ê¥ß¥Ç¥£¡×¡Ö·¡§¥¢¥¦¥é¥É¡¼¥ì¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª·èÀï¥«¡¼¥É
°Ëâ¤Î·³Àª¥«¡¼¥É
¤½¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¥«¡¼¥É¤¬105Ëç¡£
¢¡2¡§¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷
¤µ¤Ã¤½¤¯¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÃæ±û¤Ë¡Öµ¡§¥ª¡¼¥Ö¥ª¡¼¥Ö¡×¡Ö¶¡§¥×¥ì¥Ê¥ß¥Ç¥£¡×¡Ö·¡§¥¢¥¦¥é¥É¡¼¥ì¡×¤ËÊ¬¤±¤¿Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É¤òÎ¢¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¡Öµ¡§¥ª¡¼¥Ö¥ª¡¼¥Ö¡×¤Î»³»¥¤Î¾å¤«¤é5Ëç¤ò¤á¤¯¤ê¡¢ÎÙ¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥É¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¡ÖËâÆ³¹Û»³¡×¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÏÈ¤ËÀÄ¿§¤Î¸¼Ô¤ÎÀÐ¥¥å¡¼¥Ö¤ò1¤Ä¤Å¤ÄÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
°Ëâ¤Î·³Àª¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é2Ëç¤òÈ´¤½Ð¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥É¤Î²¼¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢º¸¤«¤é¡ÖÂè°ì·³Àª¡×¡ÖÂèÆó·³Àª¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¤Ù¤¿°Ëâ¤Î·³Àª¥«¡¼¥É¤ÎÎÙ¤ËºÇ½ª·èÀï¥«¡¼¥É¤òÇÛÃÖ¡£
Â³¤¤¤Æ³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤ò1ËçÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥²¥ë¥È¥ë¡¼¥É¡¢¥ô¥£¥ë¥é¥ó¥·¥¢¡¢¥Ï¥ë¥â¥Ë¥«¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÃæ¤«¤é»ÈÍÑ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÁªÂò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»Ù±ç¥«¡¼¥É¤ò15Ëç¼õ¤±¼è¤ê¡¢Î¢¸þ¤¤Ë¤·¤Æ½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»Ù±ç¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î»Ù±ç¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¤«°ìÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¡¢²«¿§¡¢¹õ¡¢ÀÖ¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤ß¤Î¿§¤Î¸Ä¿Í¥Ü¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸Ä¿Í¥Ü¡¼¥É¤Ï¡ÖËâÆ³È×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
½é´ü¥¢¥¤¥Æ¥à¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¡Ö°¦ÍÑ¤ÎÁõÈ÷¡×¤È¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë°Õ»×¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËâÆ³¹ÛÀÐ¤ò7¸Ä¡¢¸¼Ô¤ÎÀÐ¤ò1¸Ä¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼«¿È¤Î¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¿§¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò6Ëç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥É¤Î¡ÖÀïÎÏ¡×¡ÖÃÎ¼±¡×¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö0¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1¸Ä¤º¤ÄÃÖ¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤Î½àÈ÷¤ò½ª¤¨¤¿³Æ¼«¤Î¼ê¸µ¤¬¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
°Ê²¼¤Ï4¿Í¥×¥ì¥¤¤Î¾ì¹ç¤Î¥²¡¼¥à¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
¢¡3¡§¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÖËâÆ³È×¡×¤ÎÀâÌÀ
Eden's Shadow¤ÏÁ´4¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤ËºÇ¤â¡ÖÃÎ¼±¡×¤¬¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÃÎ¼±¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃµº÷¤ò¹Ô¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼èÆÀ¤äÀïÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏËâÆ³È×¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤È³Æ¼ï¹ÔÆ°¤Î²ó¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËâÆ³È×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÉðÎÏ¡×¡ÖÈ½ÃÇ¡×¡Ö¼Ò¸ò¡×¡ÖËâÎÏ¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏËâÆ³È×¤ËËâÆ³¹ÛÀÐ¤ä¸¼Ô¤ÎÀÐ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÇ½ÎÏÃÍ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¶äÏÈ¤ÏËâÆ³¹ÛÀÐ¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÃÖ¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÏÈ¤ËÃÖ¤±¤ëÀÐ¤Ï¸¼Ô¤ÎÀÐ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼êÈÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½øÈ×¤Ç¼êÈÖÃæ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÖ¤±¤ëÀÐ¤òÃÖ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËâÆ³È×¤Ë¤Ï°ìÉôÃÖ¤±¤ëÀÐ¤Î¾ò·ï¤¬Ìð°õ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î²èÁü¤À¤È¡¢³Ñ´ÝÏÈ¤Î¾ì½ê¸¼Ô¤ÎÀÐ¤òÃÖ¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ìð°õ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤È¡Ö¼Ò¸ò¡×¤ÎÀÖ³ÑÏÈ¤ÎÎ¾Êý¤ËÀÐ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡4¡§¥²¡¼¥à¤Î¿Ê¤áÊý
¥²¡¼¥à¤ÏÁ´Éô¤Ç4¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡Ö³«»Ï¥Õ¥§¥¤¥º¡×¡Ö»Ù±ç¥Õ¥§¥¤¥º¡×¡ÖÃµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¡×¡ÖµòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¡×¡Ö¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»½èÍý¡×¤Î½çÈÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£4¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»½èÍý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖºÇ½ª·èÀï¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥¤¥º¤ò½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÇ½ª·èÀï¥Õ¥§¥¤¥º¤Ï¥²¡¼¥à½ªÎ»»þ¤ÎÅÀ¿ô·×»»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÃÎ¼±¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡5¡§³«»Ï¥Õ¥§¥¤¥º¤È»Ù±ç¥Õ¥§¥¤¥º
³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÁ´¥«¡¼¥É¤ò½Ä¸þ¤¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö³«»Ï¥Õ¥§¥¤¥º¡×¤Ç¤¹¡£
Â³¤¯¡Ö»Ù±ç¥Õ¥§¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î»Ù±ç¥«¡¼¥É¤Î»³»¥¤«¤é»Ù±ç¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï»³»¥¤Î¾å¤«¤é»Ù±ç¥«¡¼¥É¤ò2Ëç°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¥«¡¼¥É¤Î°ú¤Êý¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤È¡Ö¼Ò¸ò¡×¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤è¤êÍÍø¤Ê°ú¤Êý¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËâÆ³È×¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËËâÆ³¹ÛÀÐ¤Þ¤¿¤Ï¸¼Ô¤ÎÀÐ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»³»¥¤Î¾å¤«¤é3Ëç°ú¤¡¢2ËçÁª¤ó¤Ç¼ê»¥¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê1Ëç¤ò»³»¥¤Î²¼¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀÐ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»³»¥¤Î¾å¤«¤é4Ëç°ú¤¡¢2ËçÁª¤ó¤Ç¼ê»¥¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê2Ëç¤ò»³»¥¤Î²¼¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³»¥¤Î¾å¤«¤é5Ëç°ú¤¡¢3ËçÁª¤ó¤Ç¼ê»¥¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ä¤ê2Ëç¤ò»³»¥¤Î²¼¤ËÌá¤¹¾ì¹ç¤ÎËâÆ³È×¤¬°Ê²¼¡£
¢¡6¡§¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÃµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¡×
¡ÖÃµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤é½çÈÖ¤ËÃµº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ãµº÷¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³ÍÆÀ¡×¡ÖËâÆ³¹Û»³¤ÎÃµº÷¡×¡Ö¼êÈÖ¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤ÄÁª¤Ó¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
½é´ü¾õÂÖ¤Ç¤ÏÃµº÷¤ò¹Ô¤¦¸¢Íø¤¬³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë1²óÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËËâÆ³È×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃµº÷¸¢Íø¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ãµº÷¸¢Íø¤Ï3²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³ÍÆÀ
¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥É¤Î¡ÖÀïÎÏ¡×¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸½ºß¤ÎÀïÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É¤Îº¸¾å¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ô»ú¤Ï³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¿È¤ÎÀïÎÏ¤¬7°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ÍÆÀ¤·¤¿Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É¤Ï¾å²¼¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¥«¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ°·¤¤¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¥«¡¼¥É¤Ï¼«¿È¤Î¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Ãµº÷Àè¥«¡¼¥É¤¬³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¶õ¤¤¤¿¾ì¤Ë¤Ï»³»¥¤«¤é1Ëç¤á¤¯¤Ã¤ÆÊä½¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËâÆ³¹Û»³¤ÎÃµº÷
¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥É¾å¤Î¸¼Ô¤ÎÀÐ¥¥å¡¼¥Ö¤Îº¸¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ï³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö7¡×¤Î¸¼Ô¤ÎÀÐ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤Ê¼«¿È¤ÎÀïÎÏ¤Ï7°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¤ÎËâÆ³¹Û»³¤Ë¤Ï¡¢¸¼Ô¤ÎÀÐ¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡ÖÊó½·¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Î³ÍÆÀÊó½·¤Ï¼«¿È¤ÎÀïÎÏ¤ÈÃÎ¼±¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¡Ü1¡×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤äËâÆ³¹Û»³¤ÎÃµº÷¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö´ËÏÂ¾ò·ï¡×
ÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÂ°À¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â°À¤Ï¥«¡¼¥É¤Î±¦¾å¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉð½Ñ¡×¡ÖËâ½Ñ¡×¡Ö¾ðÊó¡×¡Ö¿ÀÂ÷¡×¡Ö°ÆÁ¡×¡ÖÅÁÀâ¡×¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£
°ìÉô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äËâÆ³¹Û»³¤Ë¤Ï¡Ö´ËÏÂ¾ò·ï¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï´ËÏÂ¾ò·ï¤È¤·¤Æ»ç¿§¤Î¡ÖËâ½Ñ¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Î¼ê¸µ¤Ë¡ÖËâ½Ñ¡×¤ÎÂ°À¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢´ËÏÂ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ËÏÂ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤¬1Â°À¤Ë¤Ä¤5¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸µ¤ÎÉ¬Í×ÀïÎÏ¤Ï31¤Ç¤¹¤¬¡¢´ËÏÂ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤Ï26¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÂ°À¤ò½¸¤á¤Æ´ËÏÂ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äËâÆ³¹Û»³¤Î³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¦¼êÈÖ¤Î¥Ñ¥¹
Ãµº÷¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸¼Ô¤ÎÀÐ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼«¿È¤Î¼êÈÖ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Ãµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò1¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤1²ó¡¢ºÇÂç4²ó¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢1²ó¹ÔÆ°¤·¤¿¤é¼¡¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¼êÈÖ¤¬°Ü¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½äÌÜ¤Ç¼êÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ËÃµº÷¸¢Íø¤¬¤¢¤ì¤ÐÃµº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡7¡§¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ÖµòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¡×
µòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¡ÖµòÅÀ¹ÔÆ°¡×¤«¤é1¤ÄÁª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËâÆ³¹ÛÀÐ¤ò2¸Ä³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¼ý½¸¡×
¡¦ÀïÎÏ¤ò2Áý²Ã¤µ¤»¤ë¡ÖÃÃÏ£¡×
¡¦¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à1Ëç¤òÇË´þ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÃÎ¼±¤ò3Áý²Ã¤µ¤»¤ë¡Ö¸ò´¹¡×
¡¦ÃÎ¼±¤ò2¸º¤é¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¸¼Ô¤ÎÀÐ¤ò1¸Ä³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÁÜº÷¡×
¡¦¼êÈÖ¤ò¼¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅÏ¤¹¡Ö¥Ñ¥¹¡×
µòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¤Ç¤Î¹ÔÆ°²ÄÇ½²ó¿ô¤â¡¢Ãµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ËâÆ³È×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Î¹ÔÆ°²ÄÇ½²ó¿ô¤Ï2²ó¤Ç¤¹¡£
µòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¤ÏÃµº÷¥Õ¥§¥¤¥º¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°²ÄÇ½²ó¿ôÊ¬¤Î¹ÔÆ°¤ò°ìÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ø¤È¼êÈÖ¤¬°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡8¡§¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»½èÍý
µòÅÀ¥Õ¥§¥¤¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãµº÷Àè¥«¡¼¥ÉÎ¢ÌÌ¤¬¡Ö¶¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³»¥¤«¤é4Ëç¤òÉ½¸þ¤¤Ë¤·¤Æ²£¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö·¡×¤Î»³»¥¤«¤é3Ëç¤òÉ½¸þ¤¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãµº÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÎó¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢º£²¿¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËEden's Shadow¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
Eden's Shadow¤ÏAmazon.co.jp¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇÀÇ¹þ4950±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Amazon | Domina Games Eden¡Çs Shadow (1-4¿ÍÍÑ 30-120Ê¬ 12ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à | ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à | ¤ª¤â¤Á¤ã