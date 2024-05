美肌効果の高い原料を積極的に活用し大幅リニューアル！ネオナチュラル 乳液＜バランスミルク＞

ネオナチュラルは、2024年4月に自然由来成分100%・オーガニック成分9割以上配合の乳液をリニューアルし新発売!

ネオナチュラル 乳液<バランスミルク>

乳液<バランスミルク>

・容量 :32mL

・本体価格:4,000円

・全成分 :ヘチマ水、マカデミア種子油、ゲットウ葉水、ダマスクバラ花水、

アロエベラ液汁、プロパンジオール、ホホバ種子油、

水添レシチン、グリセリン、バクチオール、テリハボク種子油、

ヒアルロン酸Na、ヒポファエラムノイデス果実エキス、

テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス、

スイカズラ花エキス、クランベリー種子油、

メボウキ花/葉エキス、ミツロウ、グアーガム、キサンタンガム、

アニス酸Na、レブリン酸Na、エタノール、クエン酸、

センチフォリアバラ花油、ニュウコウジュ油、

ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油、ゲットウ葉油

※完成製品中オーガニック92.1%

■販売

2024年4月25日(木)朝10時〜 ネオナチュラル本店・楽天市場店にて発売

2024年6月10日(月)〜 全国のハンズ、LOFT、AEON、イズミなど全国250店舗以上の提携実店舗にて発売予定

自然由来成分100%・オーガニック栽培&野生原料90%以上の乳液が誕生!

発売より10年以上、オーガニック乳液として愛されてきた「バランスミルク」。

皮膚常在菌(肌フローラ(R))の働きを活かすという考えのもとに開発され、敏感肌の方を含む、20代〜60代以上の幅広い年齢の方から厚く支持されてきました。

今回、(1)肌へのやさしさ、(2)スタッフ自らが土からこだわり大切に育てた有機JAS認定自社農場「母袋有機農場」産オーガニック原料、(3)安心感のある伝統的なスキンケア素材ながら最新の知見に裏付けされた美肌効果の高い原料を積極的に活用し、大幅リニューアルしました。

母袋有機農場

岐阜県郡上市にある有機JAS認定自社農場「母袋有機農場」にてスタッフ自らヘチマ、ハーブ、お米などを栽培しスキンケアに使用しています。

*「肌フローラ」「フローラケア」は株式会社ネオナチュラルの登録商標です。

(登録番号第5782870号、5930260号)

■毎日使いたくなる心地よさ

一般的に使用感が劣ると言われるオーガニックコスメだからこそ、試作を重ね、使いやすさと心地よさにもこだわりました。

「バランスミルク」はこっくりとした使用感ながら伸びが良く、軽い付け心地。

お肌を柔らかく保ち、潤いのヴェールで乾燥に悩むお肌を守ります。

どちらも、月桃やローズを中心とした女性らしく爽やかな香りです。

バクチオール

アーユルヴェーダにも使われるマメ科植物由来成分。

伝統的な自然成分ながらも、レチノールと同じ働きが期待できると言われており、肌へのやさしさも兼ね備えた成分です。

サジーオイル

バランスミルクに配合。

非常に多くのビタミンCを含み、外用・食用ともに注目の植物。

肌を柔らかく整え、皮膚常在菌との相性もいいとされたことから乳液に配合しました。

オーガニックヘチマ水

岐阜県郡上市にある自社農場『母袋有機農場』でスタッフ自らが大切に栽培したオーガニックヘチマ水をベースに使用。

日本でも古くから愛用されたヘチマ水は、やさしくなめらかな使用感で、肌のキメを整えます。

■100名以上のモニターを経て、独自の認証「3S GOOD」も取得

「3S GOOD」は確かな実感(Skin)、肌へのやさしさ(Sensitive)、豊かな未来を支える(Sustainability)を兼ね備えた商品にのみ与えられるネオナチュラルの認証です。

開発製品は常に社内モニターで使用感を確認。

その中で高評価を得た製品を、さらに100名以上のお客様にモニタリングいただき、その満足度が80%以上の評価を得たもののみを製品化します。

