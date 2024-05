DAIGOがボーカルを務める3ピースロックバンドBREAKERZが7月24日、8枚目のオリジナルアルバム『Bintage』をリリースすることが発表となった。前アルバム『WITH YOU』から約3年ぶりとなる『Bintage』は、自身が重ねてきたキャリアをヴィンテージワインに例え、“Vintage”とバンド名の頭文字“B”が融合した造語“Bintage”をタイトルにしたもの。デビューから18年を迎えて、今なお変わらないBREAKERZスタイルをさらに追求した作品として届けられる。

■8thオリジナルアルバム『Bintage』



2024年7月24日(水)リリース【初回限定盤A (CD+Blu-ray)】\6,600(税込)特典Blu-ray:<2022.12.6 ROCK BONDZ -WANDS × BREAKERZ->※2022年開催のWANDSとの奇跡の対バン公演からBREAKERZパートをフル収録▼Blu-ray収録曲01. 激情02. Judgment03. SUMMER PARTY04. Miss Mystery05. BAMBINO 〜バンビーノ〜06. オーバーライト07. SWEET MOONLIGHT08. REAL LOVE09. 灼熱10. LIKE A CRYSTAL【初回限定盤B (CD+Blu-ray)】\6,600(税込)特典Blu-ray:<2015.5.20 BREAKERZ FREE LIVE>※2015年5月、BREAKERZ再始動日に開催されたフリーライブを完全収録。約6000名の観衆が代々木公園野外音楽堂に集結した。▼Blu-ray収録曲1. WE GO2. NO SEX NO LIFE3. Everlasting Luv4. 絶対! I LOVE YOU5. SUMMER PARTY6. 灼熱7. DESTROY CRASHERencoreen1. B.R.Z〜 明日への架橋〜en2. WE GO【通常盤 (CD only)】\3,300(税込)※CD収録曲は後日発表