“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第112号が5月11日に発売となった。表紙巻頭を飾るのは5月1日に生誕60周年記念のスペシャルボックスセット『REPSYCLE』をリリースしたhideだ。巻頭特集は全72ページの特大ボリュームで届けられる。hide作品の共同プロデューサーにして、hide with Spread BeaverのメンバーI.N.A.によるスペシャルボックスセット『REPSYCLE』完全解説では、同作を構成する2枚のオリジナルアルバム『HIDE YOUR FACE』『PSYENCE』の最新リマスタリングバージョンついて、また今回、hideが当初思い描いていた形に限りなく近づけたという1998年発表の3rdアルバム『Ja,Zoo』の完全版についてなど、hideが残した作品への思いがたっぷり語られる。

■『ROCK AND READ 112』

2024年5月11日(土)発売

本体 ¥1,300 (+税)

●cover

hide

60th Anniversary Special 72P

〜『REPSYCLE』完全解析〜

I.N.A.が解き明かす『REPSYCLE』の全貌

PATA / KIYOSHI / K.A.Z / CHIROLYN / JOE / D.I.E.が語る「証言 hide」

hide“リサイクル”インタビュー ('94, '96, '98)

●live report

L'Arc-en-Ciel

SOPHIA

sukekiyo

NEMOPHILA

D

Sadie

●interview

The Brow Beat

マツリ(花冷え。)

彩雨(摩天楼オペラ)

deadman (with kazu & 晁直)

Damian Hamada’s Creatures

Ricko (JILUKA)

xxxatsushi (ZIÄ FUNERÄL, THE HATE HONEY)

関連リンク

◆ROCK AND READ オフィシャルTwitter

◆hide オフィシャルサイト

さらに、2023年、25年ぶりのワンマンライブツアーを行ったhide with Spread Beaverの怪人たち(メンバー)ほか、hide with Spread Beaverの“お助け怪人”でもあるX JAPANの盟友PATAがhideの魅力を語り尽くしたインタビューは必見。加えて、『HIDE YOUR FACE』『PSYENCE』「ROCKET DIVE」「ピンク スパイダー」「ever free」のリリース当時、雑誌『バンドやろうぜ』に掲載されたインタビューや写真が再掲される。当時からのファンはもちろん、2022年公開映画『TELL ME 〜hideと見た景色〜』や、2023年の25年ぶりワンマンツアーで新たに出会ったファンも注目の特集だ。