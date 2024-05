株式会社ユニコーン・パートナーズは、個人投資家の島田 亨氏を割当先とする第三者割当増資を実施しました。

本第三者割当増資で調達した資金により、更なる経営基盤の強化を図ると共に、AIを活用した新規事業の開発を進める予定です。

株式会社ユニコーン・パートナーズ第三者割当増資

■割当先(敬称略)

島田 亨

個人投資家 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)創業メンバー・楽天株式会社代表取締役副社長および楽天野球団代表取締役社長・USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO等を歴任

■株式会社ユニコーン・パートナーズ

2016年に設立されたエグゼクティブ・プロフェッショナルと呼ばれる経営者層・中間管理職層をメインターゲットにした人材紹介会社です。

主に新興企業のCxO採用、グローバル人材の採用、企業の後継者不足問題等に対応しています。

優秀人材の企業間移動を活性化させ、企業の生産性向上に貢献していきます。

