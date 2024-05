柏、2点差追いつくも勝ち越し点遠く…10人のFC東京とドロー　神戸は首位に浮上／J1第13節

2024明治安田J1リーグ第13節の8試合が11日に行われた。FC東京vs柏レイソルは、計6点が生まれた打ち合いに。4分、柏がマテウス・サヴィオのゴールで先制したものの、FC東京は直後に仲川輝人が同点弾を挙げると、さらにディエゴ・オリヴェイラの4試合連続ゴールと松木玖生の鮮やかなボレーシュートでリードを広げる。しかし前半終了間際、FC東京のGK波多野豪が今季2度目のDOGSOによる一発退場。数的有利を得た柏は後半開始早々に柏DF犬飼智也が強烈なミドルシュートを叩き込むと、58分には島村拓弥が試合を振り出しに戻す。今季初の複数得点を挙げた柏はその後も押し込み続けたが、勝ち越しの1点は奪えず、FC東京と勝ち点「1」ずつを分け合った。

■J1第13節

■第14節の対戦カード

【ゴール動画】柏DF犬飼智也、FC東京戦で強烈ロングシュート弾!

FC町田ゼルビアは湘南ベルマーレとスコアレスドロー。セレッソ大阪を4−1で破ったヴィッセル神戸が連勝を「3」に伸ばし、得失点差で町田をかわして首位に浮上した。敵地でアルビレックス新潟と対戦した浦和レッズは、チアゴ・サンタナ、サミュエル・グスタフソン、前田直輝のゴールで3点を先行する。浦和はその後に2点を返されたものの、アディショナルタイム12分にT・サンタナのPK成功でダメ押しの4点目を奪い、4−2で勝利した。サガン鳥栖はマルセロ・ヒアンの今季6点目など、敵地でジュビロ磐田に3−0で快勝。4試合ぶりの白星を掴んだ。京都サンガF.C.はアビスパ福岡との打ち合いに敗れて4戦未勝利に。19分に先制を許した直後に追いついたものの、後半立ち上がりに2失点。すぐさま1点差に詰め寄ったが、次の1点が遠く、2−3で敗れた。勝利した福岡は2試合ぶりの白星となった。川崎フロンターレはバフェティンビ・ゴミスが来日後初ゴールを含むハットトリックの活躍を。最下位の北海道コンサドーレ札幌に3−0で快勝した。ガンバ大阪は岸本武流の加入後初ゴールを守り抜き、敵地で名古屋グランパスを撃破。連勝で暫定5位に浮上した。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼5月11日(土)アルビレックス新潟 2−4 浦和レッズジュビロ磐田 0−3 サガン鳥栖京都サンガF.C. 2−3 アビスパ福岡川崎フロンターレ 3−0 北海道コンサドーレ札幌湘南ベルマーレ 0−0 FC町田ゼルビア名古屋グランパス 0−1 ガンバ大阪セレッソ大阪 1−4 ヴィッセル神戸FC東京 3−3 柏レイソル▼5月12日(日)13:05 鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ▼6月19日(水)19:00 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島※()内は勝ち点/得失点差1位 神戸(26/+13)2位 町田(26/+8)3位 FC東京(22/+4)4位 鹿島(22/+4)5位 G大阪(21/+1)6位 浦和(20/+2)7位 C大阪(20/+2)8位 広島(19/+8)9位 福岡(19/+1)10位 名古屋(19/−2)11位 川崎F(16/+4)12位 東京V(16/+2)13位 横浜FM(16/+2)14位 柏(15/−2)15位 磐田(14/−2)16位 新潟(13/−6)17位 湘南(11/−7)18位 鳥栖(11/−7)19位 京都(9/−10)20位 札幌(8/−15)▼5月15日(水)19:00 札幌 vs 磐田19:00 柏 vs 湘南19:00 東京V vs G大阪19:00 町田 vs C大阪19:00 新潟 vs 横浜FM19:00 名古屋 vs FC東京19:00 神戸 vs 福岡19:00 広島 vs 鹿島19:00 鳥栖 vs 川崎F19:30 浦和 vs 京都