TIOT、7月に東京＆大阪でコンサート「Kick-START」を開催！
待望の正式デビューを果たしたTIOTが、デビューアルバム「Kick-START」と共に日本にやってくる。
彼らは7月4日にZEPP Namba（OSAKA）、6日にZepp Haneda（TOKYO）で「TIOT Debut Concert Kick-START」をそれぞれ2公演ずつ開催する。
5色の音色となって更にパワーアップしたTIOTの最高の音楽に期待だ。
■公演情報・Zepp Haneda（TOKYO）
東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H
2024年7月6日（土）
＜1部＞開場：12時00分 ／ 開演：13時00分
＜2部＞開場：17時00分 ／ 開演：18時00分
【チケット】
前売り：1階指定 11,800円（税込）、2階指定 11,800円（税込）
当日券：1階指定 12,800円（税込）、2階指定 12,800円（税込）
※ドリンク代として別途600円必要
※1階指定席/2階指定席
※枚数制限：お一人様4枚までお申込み可能
※3歳未満のお子様のご入場はお断りさせていただきます。また、3歳以上のお子様はチケットが必要になります。
【チケット先行受付】
受付はこちら
・特別最速先行（抽選）
受付期間：2024年5月10日（金）19時30分〜5月19日（日）23時59分
当落発表／入金期間：5月22日（水）15時00分〜5月26日（日）23時00分
・Lencoreカード会員先行（抽選）
受付期間：2024年5月22日（水）18時00分〜5月26日（日）23時59分
当落発表：5月28日（火）15時00分
・プレリクエスト抽選先行
受付期間：2024年5月22日（水）18時00分〜5月28日（火）23時59分
当落発表／入金期間：5月31日（金）15時00分〜6月3日（月）23時00分
・⼀般発売：6月8日（土）12:00〜
彼らは7月4日にZEPP Namba（OSAKA）、6日にZepp Haneda（TOKYO）で「TIOT Debut Concert Kick-START」をそれぞれ2公演ずつ開催する。
5色の音色となって更にパワーアップしたTIOTの最高の音楽に期待だ。
■公演情報
「TIOT Debut Concert Kick-START」
【開催日時・場所】
・ZEPP Namba（OSAKA）
大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39
2024年7月4日（木）
＜1部＞開場：13時00分 ／ 開演：14時00分
＜2部＞開場：18時00分 ／ 開演：19時00分
東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H
2024年7月6日（土）
＜1部＞開場：12時00分 ／ 開演：13時00分
＜2部＞開場：17時00分 ／ 開演：18時00分
【チケット】
前売り：1階指定 11,800円（税込）、2階指定 11,800円（税込）
当日券：1階指定 12,800円（税込）、2階指定 12,800円（税込）
※ドリンク代として別途600円必要
※1階指定席/2階指定席
※枚数制限：お一人様4枚までお申込み可能
※3歳未満のお子様のご入場はお断りさせていただきます。また、3歳以上のお子様はチケットが必要になります。
【チケット先行受付】
受付はこちら
・特別最速先行（抽選）
受付期間：2024年5月10日（金）19時30分〜5月19日（日）23時59分
当落発表／入金期間：5月22日（水）15時00分〜5月26日（日）23時00分
・Lencoreカード会員先行（抽選）
受付期間：2024年5月22日（水）18時00分〜5月26日（日）23時59分
当落発表：5月28日（火）15時00分
・プレリクエスト抽選先行
受付期間：2024年5月22日（水）18時00分〜5月28日（火）23時59分
当落発表／入金期間：5月31日（金）15時00分〜6月3日（月）23時00分
・⼀般発売：6月8日（土）12:00〜