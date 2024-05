SEVENTEEN、米「MTV Fresh Out Live」に6度目の出演！タイトル曲「MAESTRO」のステージを披露

SEVENTEENが世界的な人気を証明した。SEVENTEENは5月10日(現地時間)に放送されたアメリカの有名音楽専門番組「MTV Fresh Out Live」に出演し、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」のタイトル曲「MAESTRO」のステージを披露した。この日のステージは、雄壮な規模と華やかな照明、演出が調和し、視線をとらえた。メンバーたちのパワフルなパフォーマンスに合わせてステージ上の巨大な装飾が多彩な光を放ち、ドラマチックな雰囲気を引き上げた。

メンバーたちはカリスマ性溢れるステージマナーで“パフォーマンス界のマエストロ”の姿を見せた。パフォーマンスの後半にはダンサー20人が加わって、いっそう大きな規模のステージに仕上げた。SEVENTEENがこの番組で新曲のステージを繰り広げたのは、今回が6回目だ。彼らが昨年4月に出演して披露した「Super」のパフォーマンスは、YouTubeで再生回数1100万回を突破し、人気グループであることを再確認させた。SEVENTEENは、「ショー 音楽中心」「人気歌謡」でも「MAESTRO」パフォーマンスを披露する。日本で開催する超大型スタジアムツアーも続く。5月18〜19日には、大阪・ヤンマースタジアム長居、25〜26日には神奈川・日産スタジアムで「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN」を開催する。