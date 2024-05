<LOW IQ 01 Solo 25th Anniversary Tour「3 on 3」>が8月、東名阪で開催されることが発表となった。同ツアーにはDOPING PANDAが参加。トリオバンド × トリオバンドの激突によるSOUND BATTLE PARTYとして実施される。LOW IQ 01ソロ25周年企画<3 on 3>を冠して行われる2マンライブは、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERSの主力メンバー・フルカワユタカ率いるDOPING PANDAとのトリオバンド対決となるものだ。LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERSのギタリストにはASPARAGUSの渡邊 忍が参加する。

■<LOW IQ 01 Solo 25th Anniversary Tour「3 on 3」>

8月03日(土) 愛知・名古屋 JAMMIN’

8月04日(日) 大阪・大阪 JANUS

8月12日(月/祝) 東京・新代田FEVER

open17:00 / start18:00

▼出演

LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS

DOPING PANDA

▼チケット

前売り \6,000(税込・ドリンク代別)

※オールスタンディング

【最速オフィシャル先行】

受付期間:5/11(土)18:00〜5/26(日)23:59

https://w.pia.jp/t/lowiq01tour3on3/

【一般発売】

受付開始:6/15(土)10:00〜

チケットぴあ/イープラス

(問)チッタワークス 044-276-8841

8月03日(土) 愛知・名古屋 JAMMIN’8月04日(日) 大阪・大阪 JANUS8月12日(月/祝) 東京・新代田FEVERopen17:00 / start18:00▼出演LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERSDOPING PANDA▼チケット前売り \6,000(税込・ドリンク代別)※オールスタンディング【最速オフィシャル先行】受付期間:5/11(土)18:00〜5/26(日)23:59https://w.pia.jp/t/lowiq01tour3on3/【一般発売】受付開始:6/15(土)10:00〜チケットぴあ/イープラス(問)チッタワークス 044-276-8841

■<LOW IQ 01 & MASTER LOW「25th 01 MAN SHOW」>

2024年7月7日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA'

open17:00 / start18:00

▼チケット

前売 5500円(税込 / ドリンク代別)

※オールスタンディング

一般発売:5月18日(土)10:00



2024年7月7日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA'open17:00 / start18:00▼チケット前売 5500円(税込 / ドリンク代別)※オールスタンディング一般発売:5月18日(土)10:00

関連リンク

◆<LOW IQ 01 Solo 25th Anniversary Tour「3 on 3」>特設サイト

◆LOW IQ 01 オフィシャルサイト

◆LOW IQ 01 オフィシャルTwitter

◆<LOW IQ 01 Solo 25th Anniversary Tour「3 on 3」>特設サイト◆LOW IQ 01 オフィシャルサイト◆LOW IQ 01 オフィシャルTwitter

同ツアーは8月3日に名古屋 JAMMIN’、8月4日に大阪 JANUS、8月12日に東京 新代田FEVERで行われる。チケットの最速オフィシャル先行は5月11日18:00より。