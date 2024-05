◆ZEROBASEONE、1年間の成長アピール

【モデルプレス=2024/05/11】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)が11日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2024」のレッドカーペットに登場した。ZEROBASEONEは白、ブラウン、ブルーを基調にしたパステルカラーの衣装を着こなし。第5世代の代表的な存在らしくフレッシュな魅力でアピールした。

◆「KCON」12年目の開催

約1年前の「KCON JAPAN 2023」の舞台がデビュー決定後初のステージとなったZEROBASEONE。キム・ギュビンは「デビュー前にKCONに来たんですけどそのときのワクワク感を持ってそのまま来ました。1年前と比べて大きく成長しているところも見どころだと思います」と1年間の成長を強調。さらに、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」でのカムバックを13日に控え、新曲のダンスをスポ(ネタバレ)する場面もあった。11日のレッドカーペットにはZEROBASEONEのほか、SHINeeのKEY(キー)、Red Velvet(レッドベルベット)、チャウヌ(CHA EUN-WOO)、NiziU(ニジュー)、Kep1er(ケプラー)、INI(アイエヌアイ)、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、TWS(トゥアス)らが登場した。CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan&Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】