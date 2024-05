櫻坂46が、5月13日(月)22:00より、オフィシャルYouTubeチャンネルにて、昨年11月末にZOZOマリンスタジアムで開催されたグループ結成3周年ライブ「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」のDAY2本編ラストに披露した「承認欲求」のライブパフォーマンス映像をプレミア公開する。【関連写真】『櫻坂46 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE』ライブ写真【40点】

2日後の5月15日(水)には、DAY1・DAY2の両日の映像に加え、ライブに向けての様子やリハーサル、当日の裏側などを追った特典映像"Behind the scenes of 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE"が収録となるLIVE Blu-ray&DVD『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』の発売も控えており、当日の熱気を存分に感じてもらえるものになっている。櫻坂46は2月に発売した8thシングル『何歳の頃に戻りたいのか?』が各チャートにて1位を席巻し、3月に開催した「櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024新・櫻前線 -Go on back?-」では全国の会場で櫻を咲かせてきた。そんなツアーの追加公演として6月15日(土)・16日(日)には東京ドーム公演・2デイズを控えており、新体制となって走り続ける櫻坂46から目が離せない。