¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö·³»Õ¡×»°¿¹Âçµ®¤ÏàÆÀÅÀ·÷¤Îµ´á¡¡ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.667¡¡¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤«¤éµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê11Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö·³»Õ¡×¤³¤È»°¿¹Âçµ®¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤Î½éµå¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¡Ê±¦Á°ÂÇ¡Ë¤Î´¶¤¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨²á¤®¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï12ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡£¶Ã°Û¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨6³ä6Ê¬7ÎÒ¤ò¸Ø¤ë¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤ê½¸ÃæÎÏ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼ºÅê¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê1È¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡ÖÆÀÅÀ·÷¤ÎÂÇÎ¨¤¬¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¤Í¡£º£Æü¤â¤¢¤Î¤È¤¡Ê5²ó¡Ë¤Ë¥Ý¥ó¤Ã¤Æ½éµå¤ÇÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£