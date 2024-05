韓国のサバイバル番組『BOYS PLANET』から誕生し、3月に日本デビューした多国籍9人組グローバルボーイズグループ「ZEROBASEONE」が11日、世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2024』(12〜14日/千葉・幕張メッセ)のレッドカーペットに登場した。キム・ギュビンは「昨年、デビュー前に『KCON』に来たんですけれども、そのときのワクワク感をそのまま持って来ました。ステージを楽しみにしていてください。1年前と比べて、大きく成長しているところも見どころだと思います」と期待を高めた。

同グループは、13日に3rdミニアルバム『You had me at HELLO』でカムバックを控えている。レッドカーペットMCの古家正亨氏からスポ(ネタバレ)を求められると、ソン・ハンビンは「今夜12時にあがるティザーをお見せします」と言い、メンバー9人全員で、ポイントダンスを披露して沸かせた。ハンビンは「準備したステージは3rdアルバムに入っている曲や日本デビュー曲も入っています。夢ようなステージを準備しましたので楽しみにしてください」とアピールした。『KCON』は、CJ ENMが2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎える。2012年、アメリカを皮切りに、世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、計9ヶ国・13地域で開催されたKCONのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年の『KCON』は、スローガンを「K-POP Fan & Artist Festival」として一新。日本では、昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、歴代最多となる計46チームが出演する。