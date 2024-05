◆ロビン「Happy &」は「一度聴いたら忘れられない癖になりそうな曲」

【モデルプレス=2024/05/11】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載Vol.5にはロビン(ROBIN/21)が登場。― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で特にお気に入りの曲は?

◆ロビンにとっての“お兄さん的”、“弟的”メンバーは?

◆ロビンの夢を叶える秘訣

◆ロビン(ROBIN)プロフィール

◆「青春スター」から誕生・n.SSign

ロビン:(迷いながら)全部いいのですが…「Happy &」です。この「Happy &」という曲が、一度聴いたら忘れられない癖になりそうな曲です。曲がすごくいいのはもちろんですが、ポイントは歌詞です。悲しさや痛みを上手く表現していて「別れた後にまた会おうね、これは終わりじゃないよ」というようなくだりは、きっと感動するのではないかなと思います。個人的には最初に聴いたときもすごく印象深かったので、この曲が一番好きです。― ロビンさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーは?ロビン:1歳違いですが、ソンユン(SUNGYUN)くんがたしかにお兄さんだなと感じるときがあります。(後ろで聞いていたソンユンがロビンの前に座り話を聞く)僕が知らないことを丁寧に説明してくれたり、あとはすごく頼もしい面もあるし、思いやりがあるからです。弟は悩むのですが、(近くにいたため小声で)カズタ(KAZUTA)くんです(笑)。よくメンバーたちと遊んでいるのですが、きっと知らない方が見たら「一体誰がリーダーだ!?」と思うぐらい、みんな同じようにじゃれ合っているんです。また(カズタくんは) 顔もすごく童顔ですし、寮にいるときに一緒にゲームをしたりする姿を見ているとすごく可愛くて弟みたいな感じがします。― ご自身はグループ内でどんなポジションだと思いますか?ロビン:論点がずれてしまうのですが、まずはメンバーの中ではラップを担当しています。また、言語も得意なので言語担当でもあるのですが、まだ少し足りない部分もあるので努力しています。― デビューという一つの大きな夢を叶えたロビンさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。ロビン:まずは「ギブアップ」という言葉を頭の中から消し去らないといけないと思います。(日本語で)諦めない!僕はデビューするまでにいくつかチャンスがあったのですが、惜しくもそのチャンスを掴めなかったんです。でも最後まで諦めずに頑張ったら、このn.SSignのメンバーになるという夢が叶いました。だから諦めないことが大切だと思います。― ありがとうございました。ロビン:(日本語で)ありがとうございました。お疲れ様でした。(modelpress編集部)国籍:オーストラリア生年月日:2003年4月3日ポジション:ラッパー身長:174cm趣味:散歩、映画鑑賞、日本語の勉強特技:スポーツ(水泳、バスケットボール、サッカー)n.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMO(ファンネーム)が楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】