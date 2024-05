11日、明治安田J2リーグ第15節の2試合が行われた。清水エスパルス(1位)はホームで鹿児島ユナイテッドFC(17位)と対戦。開始10秒でFKを獲得し、矢島慎也のクロスに中村亮太朗が頭で合わせて先制…開始50秒でリードを奪う。43分には、中村のクロスに北川航也がヘディング弾で追加点。その後は、後半頭から立て続けの選手交代で打開を模索した鹿児島にゴールを与えず、時計の針を進めていく。

すると、68分に住吉ジェラニレーションが右CKからヘディング弾で3点目。82分に西原源樹の右足弾で4点目。昇格組相手に貫禄勝ちと言うべきか、4-0快勝で7連勝とした。ザスパ群馬(20位)は6日、7試合未勝利&5連敗で大槻毅監督との契約を解除。ヘッドコーチの武藤覚氏が新監督となり、その初陣はベガルタ仙台(6位)とのアウェイゲームだ。仕切り直しの一戦だが、開始8分にいきなり被弾。仙台の右CKから最後は松井蓮之にヘディング弾を押し込まれる。29分には相良竜之介のゴールで2点ビハインドだ。群馬は62分、FKから高橋勇利也のヘディング弾で1点を返すが、残念ながらこれ以上の反撃は叶わず。敵地で1-2と惜敗を喫し、痛恨の6連敗となった。◆第15節5月11日(土)清水エスパルス 4-0 鹿児島ユナイテッドFCベガルタ仙台 2-1 ザスパ群馬5月12日(日)[13:00]ロアッソ熊本 vs 横浜FCいわきFC vs レノファ山口FC[14:00]藤枝MYFC vs ブラウブリッツ秋田モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック大分トリニータ vs 愛媛FCV・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山徳島ヴォルティス vs 栃木SC[16:00]ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉