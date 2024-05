世界最大級のダンス＆パフォーマンス複合フェスティバル！弘前公園「SHIROFES.2024」

Performing Arts Communityは、2016年より青森県弘前市で毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」を2024年6月28日(金)、6月29日(土)、6月30日(日)に開催します。

ダンス&パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」

名称: SHIROFES.2024 目覚めろ、個性。燃え上がれ、弘前。

日時:

・2024年6月28日(金) 17:00開場/20:30終演

・2024年6月29日(土) 9:30開場 /20:30終演

・2024年6月30日(日) 9:30開場 /20:30終演

※雨天決行

会場: 弘前公園 市民広場(〒036-8356 青森県弘前市下白銀町1)

費用: 観覧は無料です。

※雨天決行。警報が出た場合は弘前市民会館にて、内容を変更して開催する場合があります

※コンテンツによっては参加費が発生するものもあります

2024年で9回目となる「SHIROFES.2024 目覚めろ、個性。燃え上がれ、弘前。」は、2023年までの「星と森のロマントピア」から、コロナ禍を経て5年ぶりとなる弘前公園での開催へと戻し、さらにコンテンツを充実させます。

世界大会を含む12個のダンスコンテンツ、豪華なゲストアーティスト、津軽を代表するアーティスト、国内屈指のゲストパフォーマーによるショーやライブのほか、海外からのゲストも多数参加。

飲食ブースや子供向けコンテンツも充実の内容となっており、幅広い世代の方に参加いただける複合フェスティバルとなっています。

2024年 2024年の開催は観覧も無料となり、誰でも気軽に足を運べる世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバルです。

若い文化と伝統文化の融合が面白く、情報の発信をSNSやオンラインにより行っているところが1つのモデルケースになること、コロナ禍で中止するイベントが複数ある中、歩みを止めず、アイディアを出し合い工夫を凝らして「SHIROFES.」を開催し続けたことが評価され、2021年度以降、国内において3つの賞を受賞しました。

コロナ禍を経て、過去最大の規模へと進化を遂げ、SHIROFES.は2024年、ついに弘前公園に帰ってきます。

「SHIROFES.」とは

「SHIROFES.」は弘前城本丸を舞台に、2016(平成28)年より毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル。

世界最高峰のダンスの世界大会やエクストリームスポーツ界トップアスリートによるステージ、津軽三味線、津軽笛、ねぷた囃子の生演奏、地元高校生書道部による書道パフォーマンス、eスポーツコンテンツや地元アーティストによる音楽ライブなど、幅広く充実した内容で開催しています。

コロナ禍でも歩みを止めることなくオンラインでの開催や無観客での開催という形で継続し発信し続け、多くのファンを世界に作ってきました。

2021年11月には、文化庁・スポーツ庁・観光庁「スポーツ文化ツーリズムアワード2021」大賞を受賞、2022年3月には「ふるさとイベント大賞」優秀賞(一般財団法人地域活性化センター主催)にも選ばれました。

また、2023年4月に国土交通大臣賞となる手づくり郷土賞を受賞しました。

2022年より、会場を「星と森のロマントピア」に移し、更に規模を大きく開催してきましたが、2024年コロナ禍以降5年ぶりに弘前公園での開催となります。

