実際のシステム管理画面を確認しながら特徴を解説！デンネマイヤー ウェビナー「DIAMSでグローバル知財管理を効率化！各国の期限管理や代理人対応も最適化」

デンネマイヤーは、2024年6月12日(水)に国内外の知的財産資産を管理する企業向けにウェビナー「DIAMSでグローバル知財管理を効率化!各国の期限管理や代理人対応も最適化」を開催します。

参加費無料、Liveウェビナーへの参加にて、当日のみの特典情報や後日録画も確認できます。

デンネマイヤー ウェビナー「DIAMSでグローバル知財管理を効率化!各国の期限管理や代理人対応も最適化」

開催日時:2024年6月12日 水曜日 午後4時〜4時40分(予定)

対象 :

●国内外の知財案件管理の煩雑さに悩まされている方

●外国出願案件の期限管理や法改正フォローをもっと楽にしたい方

●現在お使いの知財管理システムとDIAMSシリーズを比較したい方

●最新の知財管理システムについて知りたい方

参加費用:無料

言語 :日本語

デジタル:gotoWebinar

主催 :株式会社デンネマイヤー

デンネマイヤー・グループは、60年以上にわたり知的財産ソリューションを提供し、知財管理システム「DIAMS(ダイアムス)」シリーズとして「DIAMS U(ダイアムス ユー)」と「DIAMS iQ(ダイアムス アイキュー)」を国内外の知的財産を取り扱う企業・教育機関や特許事務所向けに販売しています。

『DIAMS iQ』での管理案件数は80万件を超え、30以上のさまざまな業界におけるユーザーの知財の課題解決を行ってきました。

本ウェビナーでは知財管理システム DIAMSシリーズが企業におけるグローバル知財管理をどのように効率化できるのかに焦点をあて、実際のシステム管理画面を確認しながらDIAMSの特長を案内します。

6月12日のウェビナーでは、当日だけの特典情報も確認できます。

プログラム

◆ご挨拶

◆株式会社デンネマイヤーの知財管理システム

無料オンラインポータルの『IPラウンジ』と『DIAMS U』『DIAMS iQ』は何が違うのか?

◆Live デモ

●海外案件の確実な期限管理

●海外のさまざまな制度に基づいた運用

●社内外との連絡・情報共有の効率化

●株式会社デンネマイヤーのサービスとの連携

◆Liveウェビナー当日だけの特典情報

◆Q&A

ご質問・ご不明点に回答します。

ぜひお申込み時にコメント欄よりお聞かせください。

※ ウェビナー内で全てのご質問に回答できない場合があります。予めご了承の程お願い申し上げます。

当日回答ができなかったご質問・ご不明点には、後日、録画の案内時、または個別に回答させていただきます。

※ ウェビナー当日のご参加が難しい場合も、特に連絡の必要はございません。登録されている方全員へ後日録画の案内を送付させていただきます。

※ 予告なしにプログラムの内容、登壇者、スケジュール等が変更になる場合があります。

※ 競合企業様、個人のお客様からのお申込みはご遠慮いただいています。事前にご了承の程お願い申し上げます。

申込み方法

1 イベント詳細ページ(https://hubs.li/Q02wjxfP0)より必要事項を記入の上、申込みできます。

2 お申込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日録画の案内を送付します。

登壇者:田代 亮二

株式会社デンネマイヤー IP システムコンサルタント

