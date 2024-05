スターバックス リザーブ ロースタリー 東京では、5月10日から6月27日の平日限定で、爽やかな夏の彩りをまとった「ロースタリー パスティッチーニ フライト」が登場しました。イタリアンベーカリー「プリンチ」のドルチェ、セイボリー全10種と「TEAVANA」のティーを楽しめる豪華なプレート堪能しに、早速店舗に行ってきました。夏らしい装いになった「ロースタリー パスティッチーニ フライト」

「ロースタリー パスティッチーニ フライト」(店内利用のみ 5,280円)まるでアフタヌーンティーのように、ケーキや焼き菓子、小さなフードと一緒にこだわりのティーを楽しめる「ロースタリー パスティッチーニ フライト」は、サマーシーズン初となる新緑を感じる爽やかな装いとなって登場しました。“イタリアの初夏”をテーマに、王道のレモンやピスタチオはもちろん、旬のフルーツであるアプリコット、葡萄、白桃を使用した見た目もかわいらしい一口サイズのケーキや焼き菓子8種と、小さなバーガーなどのセイボリー2種の全10種が並びます。さらに、セットで提供されるティーは、パスティッチーニとの相性を追求して厳選した「ピーチ トランクイリティ」、「シトラス ラベンダー セージ」、「アッサム シトラス ブラック」、「加賀 棒 ほうじ茶」ほか全8種の茶葉から選ぶことが可能です。筆者はチャイ好きということもあり、シナモンやブラックペッパーなどのチャイスパイスが効いた「マジェスティック チャイ ウーロン」を選びました。「マジェスティック チャイ ウーロン」気になる「ロースタリー パスティッチーニ フライト」のセット内容は?ティーと一緒にテーブルに運ばれてきたのは、コロンとした見た目のかわいいドルチェとボリューム感のあるセイボリー。2段になったプレートの上段にはケーキ、下段には焼き菓子が並んでいました。上段に並んだケーキ左上から「トルタ リモーネ」は、クリームとケーキ生地からもレモンの香りを感じる一品。爽やかな香りとともに、ふんわりとしたメレンゲとザクザクのケーキ生地の様々な食感を楽しめます。「ビニョラータ ピスタチオ」は、クッキー生地のシューにピスタチオを使った生クリームベースとカスタードクリームベースの2種類のクリームが詰め込まれていました。ピスタチオの豊かな香りと濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。左:「トルタ リモーネ」、右:「ビニョラータ ピスタチオ」ちゅるんとした見た目の「ミルティッロ & マスカルポーネ」は、マスカルポーネで仕立てたチーズムースの中に、ブルーベリージュレを閉じ込めたもの。土台の生地にはホワイトチョコレートが使用され、ジュワジュワとしたクセになる食感。「ムース ヴィノビアンコ」は、イタリア産の白ワインのムースに葡萄のムースを重ね、サクサクのクランブルをトッピング。普段ではなかなかない組み合わせの白ワインと葡萄の味のコントラストが楽しめます。左:「ミルティッロ & マスカルポーネ」、右:「ムース ヴィノビアンコ」下段の左側から「トルタ リモーネ & ピスタチオ」は、バターの風味豊かな生地に、レモンピールとクラッシュピスタチオをあしらったクッキー。アイシングのシャリっとした食感とふんわりと香るラム酒が心地良く、筆者が注文した「マジェスティック チャイ ウーロン」との相性も抜群でした。「クレマ アプリコット」は、生地の間にキャラメリゼしたアプリコットのソースを挟み込んだもの。ぎゅっと濃縮したようなアプリコットのジューシーな味わいで華やかな気分を堪能できます。左:「トルタ リモーネ & ピスタチオ」、右:「クレマ アプリコット」「バターサンド ティー & ペスカビアンカ」は、紅茶クリームに白桃ジュレを閉じ込め、バターが香るクッキー生地で挟んだ一品。アールグレーと白桃の相性がよく、口に入れるとほろほろ溶けてなくなってしまうような繊細な味わいです。「メープル ピーカンナッツ」は対照的なザクザク食感。厚焼きの生地に、メープル風味に仕立てたピーカンナッツをあしらったもので、香ばしさが引き立ちます。甘いものを食べた後の〆にもぴったりです。左:「バターサンド ティー & ペスカビアンカ」、右:「メープル ピーカンナッツ」セイボリーの「ブリオッシュ バーガー with ハニーレモンソース」は、しっとりとジューシーに焼き上げたパティに、甘酸っぱく爽やかなソースをサンドした小さめのバーガー。パティには牛肉と大豆ミートをミックスしているからか、重たさを感じずにぺろっと食べられます。また、ブリオッシュのほのかに甘い香りが漂い、優しい味わいがさらに具材の味を引き立てていました。「セミドライトマトのスコーン with プロシュート クルード」は、セミドライトマトを練り込んだスコーンに、生ハムとマスカルポーネとクリームチーズを添えたもの。思わずワインと一緒にペアリングしたくなるような味わいで、甘いものを食べた後のお口直しにもぴったりです。左:「ブリオッシュ バーガー with ハニーレモンソース」、右:「セミドライトマトのスコーン with プロシュート クルード」甘いスイーツや焼き菓子に、塩気のあるバーガーとスコーンがあるので、交互に食べていくとそれぞれの味わいをより感じることができるのでおすすめです。販売期間は5月10日から6月27日のうち平日のみを予定しており、webまたは店頭にて事前予約の受付を開始しています。「ロースタリー 東京」でしか味わえない贅沢な夏のティータイムを楽しんでみては?吉川夏澄 よしかわかすみ アパレル、スポーツジムのインストラクターをなどを経験し、現在はOLライターとしても活動中。ファッションをはじめ、コスメ、スキューバダイビング、美食、辛いもの……など幅広い興味を記事として投稿中。 instagram : kassunne67 この著者の記事一覧はこちら