家具の企画・製造・販売を行う「宮武製作所」は、コスプレ衣装専用ハンガーラック「Recome(レコーム)」の先行販売をMakuakeにて2024年5月30日(木)まで実施しています。

宮武製作所「Recome(レコーム)」

商品名 :コスプレ衣装専用ハンガーラック Recome(レコーム)

製品サイズ :幅45×奥行40×高さ180cm

主材質 :合成樹脂化粧繊維板、スチール

耐荷重 :ハンガーバー/5kg、サイドフック/2kg、棚板/5kg

備考 :組立式(約15分)

生産国 :中国

プロジェクトURL:https://www.makuake.com/project/recome/

ウィッグや衣装、靴、小物類をまとめて飾れるコスプレ衣装スタンド『Recome(レコーム)』

高さ昇降&360度回転のサイドフックや背面キャスター付きで利便性もバツグンです。

トータルコーディネートできるので、お気に入りの「推しの衣装」を飾ればお部屋でいつでも眺めて楽しめます。

イベントで着る予定の衣装の確認にも便利です。

カラーはホワイトとブラックの2カラー。

お部屋の雰囲気や好みで選べます。

Makuakeのリターンについて

超超早割!限定10個:20%OFF 11,980円(税込/送料込)から9,584円(税込/送料込)

超早割!限定20個:15%OFF 11,980円(税込/送料込)から10,183円(税込/送料込)

早割!限定20台:10%OFF 11,980円(税込/送料込)から10,782円(税込/送料込)

マクアケ割!限定45台:10%OFF 11,980円(税込/送料込)から11,381円(税込/送料込)

※一般販売予定価格11,980円(税込/送料込)

※ハンガーは付属しません

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 衣装をまとめて飾れるコスプレ衣装専用ハンガーラック!宮武製作所「Recome(レコーム)」 appeared first on Dtimes.