成田山らーめんストリートにある「つけ麺 創(はじめ)」では、夏にピッタリの新メニュー「創麺 TKM(そうめん たまごかけめん)」の販売をスタートしました。

つけ麺 創「創麺 TKM(そうめん たまごかけめん)」

商品名 : 創麺 TKM(そうめん たまごかけめん)

価格 : 850円(税込)

販売場所: 成田山らーめんストリート「つけ麺 創(はじめ)」

ひんやり麺と卵、特製タレの組み合わせの新食感。

お好みで海苔やネギ、レモンで味変もおすすめです!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ひんやり麺と卵、特製タレの組み合わせ!つけ麺 創「創麺 TKM(そうめん たまごかけめん)」 appeared first on Dtimes.