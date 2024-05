耐久性やデザインにこだわったパンツ、シャツ、ジャケット！GRAPHENE-X（グラフェン エックス）「新作アパレル」

香港アパレルブランド「GRAPHENE-X(グラフェン エックス)」は、2024年5月8日(水)より、待望の最新作4点をGRAPHENE-X Japan公式サイトにて予約販売を開始しました。

GRAPHENE-X(グラフェン エックス)「新作アパレル」

対象商品:

●Everything Proof パンツ

●Everything Proof シャツ

●AlphaIIジャケット Everything Proof Edition

●Air Bomberジャケット

予約販売期間 :5月7日(火)〜5月20日(月)前後(同社倉庫入荷まで)

ディスカウント率:15%〜25%OFF

GRAPHENE-Xは、常に未来のファッションに向けて挑戦し続けるブランドです。

革新的な素材とテクノロジーを駆使して、常識を覆すファッションを提供しています。

新作アイテムは5月末に同社倉庫に到着予定です。

アウトドアや街中、過酷な環境など、様々なシーンでGRAPHENE-Xの革新的な素材とデザインを体感できます。

Everything Proof Kit(パンツ&シャツ)

あらゆる過酷環境に対応するセット。

クラウドファンディング支援累計1,300万円超。

Everything Proof Pants

価格 : 一般販売価格 90,000円(税込)

予約販売価格 72,000円(税込) -20%OFF

カラー: ブラックオプス、ステルスグリーン(2色)

サイズ: XXS〜2XL

素材 : GRAPHTOUGH(TM)

●石で引っ掻いても穴が開かない驚異の耐久性

●20Kの防水性と通気性を誇り過酷な環境に対して比類のない防御性を発揮

●簡単にショートパンツに変化し熱帯と北極の両方に対応

●斧搭載ポケット、ベンチレーション、膝尻パッド等、機能多数

Everything Proof Shirts

価格 : 一般販売価格 45,800円(税込)

予約販売価格 40,300円(税込) -12%OFF

カラー: ブラックオプス、ステルスグリーン、ナビゲーターブルー(3色)

サイズ: XS〜2XL

素材 : GRAPHTOUGH(TM)

●革新的な全面換気システム搭載で旅先の心地よい空気を体感できる

●撥水加工、紫外線カット、体温に呼応した温度調整素材

●各種アジャスター、隠し収納、メガネ拭き専用クロス

AlphaII Everything Proof Edition(ジャケット)

価格 : 一般販売価格 84,800円(税込)

予約販売価格 67,800円(税込) -20%OFF

カラー: ブラックオプス、ステルスグリーン(2色)

サイズ: XS〜2XL

素材 : GRAPHTOUGH(TM)

クラウドファンディングで1,400万円超を集めたブランドフラグシップの進化版。

●ミリタリーレベルの耐摩耗性を誇る最も屈強な3レイヤージャケット

●EPキットと同じ防水膜を使用し耐水性・透湿性が20Kに向上

●新ブラックとグリーンの2色展開に

Air Bomber Jacket(ジャケット)

着心地に拘ったActivewearシリーズから初となるジャケット。

カジュアルとスポーツを融合させた次世代ウェア。

●所謂アメカジの王道であるボマージャケットのデザインをベースに、シルクのような肌触り、超軽量、そして防風機能を備えたエアー素材を用いた未来的ウェア

●速乾性と抗菌性に優れ、汗をかいても瞬時に乾き臭いを気にしなくていいため、旅行や出張にも最適

