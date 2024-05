「可愛い」

モデルの水原希子さんは5月10日、自身のInstagramを更新。美しい姉妹ショットを公開しました。希子さんは「Behind the scenes of 福は内 鬼は外」とつづり、写真を9枚載せています。続けて「ジョン・キャロル・カービー&細野晴臣 with 水原姉妹による『福は内 鬼は外』が発売中!」と英語で報告しました。1、3、6枚目は希子さんと妹の水原佑果さんのツーショットです。2人の姿を一緒に見られるのは、もしかしたらレアなのではないでしょうか。

楽曲『福は内 鬼は外』で共演

コメントでは、「pvみんな可愛くて最高です」「かわいー!」「キコちゃん最高に美しい」「いいですね〜」「可愛い」と、称賛の声が多数上がっています。希子さんと交際中といわれている、ピアニストのジョン・キャロル・カービーさんと細野晴臣さん、水原姉妹が携わった楽曲『福は内 鬼は外』。1973年にリリースされた細野さんのアルバム『HOSONO HOUSE』のカバーアルバムの収録曲です。YouTubeにてミュージックビデオが公開中なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね!(文:橋酒 瑛麗瑠)