新潟vs浦和 スタメン発表
[5.11 J1第13節](デンカS)
※14:00開始
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 18 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 26 遠藤凌
MF 6 秋山裕紀
MF 14 長谷川元希
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
FW 27 長倉幹樹
FW 99 小野裕二
控え
GK 21 阿部航斗
DF 45 稲村隼翔
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
FW 7 谷口海斗
FW 11 太田修介
FW 16 小見洋太
監督
松橋力蔵
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 9 ブライアン・リンセン
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※14:00開始
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 18 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 26 遠藤凌
MF 6 秋山裕紀
MF 14 長谷川元希
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
FW 27 長倉幹樹
FW 99 小野裕二
控え
GK 21 阿部航斗
DF 45 稲村隼翔
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
FW 7 谷口海斗
FW 11 太田修介
監督
松橋力蔵
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 9 ブライアン・リンセン
監督
ペア・マティアス・ヘグモ