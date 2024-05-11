[5.11 J1第13節](デンカS)

※14:00開始

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 小島亨介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 18 早川史哉

DF 25 藤原奏哉

DF 26 遠藤凌

MF 6 秋山裕紀

MF 14 長谷川元希

MF 20 島田譲

MF 22 松田詠太郎

FW 27 長倉幹樹

FW 99 小野裕二

控え

GK 21 阿部航斗

DF 45 稲村隼翔

MF 19 星雄次

MF 30 奥村仁

FW 7 谷口海斗

FW 11 太田修介

FW 16 小見洋太

監督

松橋力蔵

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 13 渡邊凌磨

DF 28 アレクサンダー・ショルツ

MF 3 伊藤敦樹

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 21 大久保智明

FW 10 中島翔哉

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 20 佐藤瑶大

DF 66 大畑歩夢

MF 8 小泉佳穂

MF 25 安居海渡

MF 27 エカニット・パンヤ

FW 9 ブライアン・リンセン

監督

ペア・マティアス・ヘグモ