[5.11 J1第13節](サンガS)

※14:00開始

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 19 金子大毅

FW 13 宮吉拓実

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 26 太田岳志

DF 4 松田佳大

MF 8 塚川孝輝

MF 39 平戸太貴

MF 44 佐藤響

FW 22 一美和成

FW 31 平賀大空

監督

チョウ・キジェ

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 3 奈良竜樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 井上聖也

DF 19 亀川諒史

MF 7 金森健志

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利