京都vs福岡 スタメン発表
[5.11 J1第13節](サンガS)
※14:00開始
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 19 金子大毅
FW 13 宮吉拓実
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 26 太田岳志
DF 4 松田佳大
MF 8 塚川孝輝
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 22 一美和成
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
※14:00開始
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 19 金子大毅
FW 13 宮吉拓実
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 26 太田岳志
DF 4 松田佳大
MF 8 塚川孝輝
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 22 一美和成
監督
チョウ・キジェ
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利