コパ・アメリカ2024に臨むブラジル代表のメンバーが発表！ カゼミーロとリシャルリソンらは落選
ブラジルサッカー連盟は10日、6月20日に開幕するコパ・アメリカ2024へと臨むブラジル代表のメンバーを発表した。
コパ・アメリカ2024のグループステージ初戦となるコスタリカ代表戦を、6月24日に控えるブラジル代表。今回、指揮官を務めるドリヴァウ・ジュニオール監督は、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）やFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）に加え、FWエンドリッキ（パルメイラス）などを招集した。一方、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）やFWリシャルリソン（トッテナム／イングランド）はメンバーから外れている。
選出された23名は、6月に行われる2つの親善試合（8日メキシコ代表戦、12日アメリカ代表戦）を経て、コパ・アメリカ2024へと臨むことになる。なお、ブラジル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ベント（アトレチコ・パラナエンセ）
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アリソン（リヴァプール／イングランド）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
ヤン・コウト（ジローナ／スペイン）
ギリェルミ・アラーナ（アトレティコ・ミネイロ）
ウェンデル（ポルト／ポルトガル）
ルーカス・ベラルド（パリ・サンジェルマン／フランス）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
アンドレアス・ペレイラ（フルアム／イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
エンドリッキ（パルメイラス）
エヴァニウソン（ポルト／ポルトガル）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
サヴィオ・モレイラ（ジローナ／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
コパ・アメリカ2024のグループステージ初戦となるコスタリカ代表戦を、6月24日に控えるブラジル代表。今回、指揮官を務めるドリヴァウ・ジュニオール監督は、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）やFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）に加え、FWエンドリッキ（パルメイラス）などを招集した。一方、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）やFWリシャルリソン（トッテナム／イングランド）はメンバーから外れている。
▼GK
ベント（アトレチコ・パラナエンセ）
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アリソン（リヴァプール／イングランド）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
ヤン・コウト（ジローナ／スペイン）
ギリェルミ・アラーナ（アトレティコ・ミネイロ）
ウェンデル（ポルト／ポルトガル）
ルーカス・ベラルド（パリ・サンジェルマン／フランス）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
アンドレアス・ペレイラ（フルアム／イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
エンドリッキ（パルメイラス）
エヴァニウソン（ポルト／ポルトガル）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
サヴィオ・モレイラ（ジローナ／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）